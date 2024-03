Archicom odnotował 242,25 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w 2023 r. wobec 95,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej łącznie, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniósł 245,19 mln zł wobec 110,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 296,58 mln zł wobec 115,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 101,06 mln zł w 2023 r. wobec 499,68 mln zł rok wcześniej.

"2023 rok [...] był dla Archicom czasem pozytywnych zmian i dynamicznego wzrostu. Archicom osiągnął rekordowy wzrost przychodów z 499,7 mln zł w 2022 roku do poziomu 1 101,1 mln zł w 2023 roku. Przełomową datą był 1 sierpnia 2023 r. Tego dnia nastąpiło wniesienie biznesu mieszkaniowego przez Echo Investment do Archicom. Tym samym, przejmując bank ziemi oraz część zespołu, z budowanej przez 37 lat pozycji lidera rynku wrocławskiego staliśmy się jednym z czołowych ogólnopolskich deweloperów mieszkaniowych" - napisał prezes Waldemar Olbryk w liście załączonym do raportu.

"Rozpoczęty w 2023 roku intensywny proces zakupu gruntów, który przełożył się na zakupy w atrakcyjnych lokalizacjach największych polskich miast za łączną kwotę 337 mln zł jest realizacją naszej wizji bycia deweloperem pierwszego wyboru. Będziemy kontynuować dalsze pozyskiwanie działek, głównie w centralnych lokalizacjach oraz z bogatą bazą udogodnień, szczególnie w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. Zakupy gruntów poprzedziły rekordowe emisje obligacji na łączną kwotę 272 mln zł i emisja akcji na kwotę 220 mln zł. Wyniki te potwierdzają, że nasze działania zyskują akceptację rynku finansowego" - napisał także prezes.

Przypomniał, że realizacja krótkoterminowego celu sprzedaży 3000 jednostek w 2024 i średnioterminowego celu 4000 jednostek w kolejnych latach powiązana jest z ambitnym planem wprowadzenia na rynek 28 projektów mieszkaniowych w samym 2024 roku.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 52,75 mln zł wobec 56,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper mieszkaniowy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r., wchodzi w skład indeksu sWIG80. Należy do Echo Investment.

