Trakcja odnotowała 28,21 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 58,8 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 23,24 mln zł wobec 57,33 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 280,84 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 271,92 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost przychodów wynikał przede wszystkim z sytuacji w Trakcji, która w pierwszym kwartale 2023 roku osiągnęła przychody o 22 266 tys. zł wyższe, niż w analogicznym poprzednim okresie. Wyższe o 1 782 tys. zł przychody osiągnęła również spółka PEUiM, która w I kwartale 2023 roku wypracowała przychody na poziomie 2 659 tys. zł" - czytamy w sprawozdaniu.

"W okresie I kwartału 2023 roku grupa odnotowała stratę z działalności operacyjnej w kwocie 23 236 tys. zł. Strata z działalności operacyjnej zmniejszyła się o 34 090 tys. zł w porównaniu do I kwartału 2022 roku, kiedy to strata wyniosła 57 326 tys. zł. Na zmniejszenie straty wpłynęło utworzenie odpisu aktualizującego wartość firmy w I kwartale roku ubiegłego w wysokości 22 753 tys. zł, w związku ze stwierdzeniem utraty wartości firmy przypisanej do ośrodka wypracowującego środki pieniężne, w którego skład wchodzą spółki zależne PEUiM, Dalba i PDM" - czytamy dalej.

Portfel zamówień Trakcji na dzień 31 marca 2023 roku wynosił 1 554 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającą na konsorcjantów). W okresie 3 miesięcy 2023 roku Trakcja podpisała kontrakty budowlane o łącznej wartości 80 mln zł (z wyłączeniem wartości robót przypadających na konsorcjantów). Na poprzedni dzień bilansowy - tj. na dzień 31 grudnia 2022 roku - portfel zamówień spółki wynosił 1 645 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającą na konsorcjantów), zaś wartość podpisanych umów w okresie pierwszego kwartału 2022 roku to 68 mln zł, podano.

Ponadto, po dacie bilansowej Trakcja podpisała kontrakty na łączną kwotę 242 mln zł netto, w tym kontrakt na przebudowę wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na kwotę 145 mln zł netto. Wartość podpisanych kontraktów w 2023 roku pozytywnie wpływa na portfel zamówień Trakcji, podano również.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2023 r. wyniosła 15,16 mln zł wobec 35,31 mln zł straty rok wcześniej.

Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Należy do PKP PLK. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 502 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)