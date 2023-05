Less odnotowało 1,23 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2023 r. wobec 2,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Reklama

Skonsolidowana strata netto ogółem (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła w ub.r. 1,41 mln zł wobec 2,65 mln zł straty rok wcześniej.

Reklama

Strata operacyjna z działalności kontynuowanej wyniosła 1,14 mln zł wobec 2,44 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 0,74 mln zł wobec 2,15 mln zł straty w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej sięgnęły 0,2 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 15 tys. zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej wyniosły w I kwartale 2023 roku 204 tys. PLN i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 189 tys. PLN. W I kwartale 2023 roku 100% przedstawionych przychodów Grupy stanowiły przychody spółki CountMe Sp. z o.o. Spółka CountMe w okresie objętym niniejszym raportem nie przynosiła jeszcze znacznych przychodów - związane jest to z ilością otwartych sklepów (3) oraz z działalnością sklepu online. Poziom przychodów jest mocno skorelowany z ilością otwartych punktów sprzedaży" - czytamy w raporcie.

Działalność zaniechana w I kwartale 2023 roku oraz w I kwartale 2022 roku obejmuje segment rowerów elektrycznych.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2023 r. wyniosła 0,17 mln zł wobec 0,67 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Less to marki związane ze sprzedażą i pozyskiwaniem używanych przedmiotów - ubrań, zabawek, książek oraz wprowadzaniem ich do kolejnego obrotu - zarówno offline, jak i w internetowym sklepie online. Spółka poprzednio nazywała się Groclin, jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)