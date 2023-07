Zarząd Less podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o 4 666 560 zł, do 129 253 850 zł poprzez emisję: 4 666 560 akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 1 zł każda, podała spółka. Cena emisyjne akcji będzie równa wartości nominalnej i wyniesie 1 zł za sztukę.

Akcje nowej emisji zostaną zaoferowane i wyemitowane w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru oraz w cenie emisyjnej 1 zł za sztukę.

Termin na zawarcie umów o objęciu akcji serii N ustalono do 31 lipca 2023 r.

"Jako uprawnionych do objęcia akcji serii N wskazano: (i) Dawida Urbana - 1 600 000 akcji, (ii) Gerstner Management Holding GmbH - 1 600 000 akcji, (iii) Jana Kozioł - 1 100 000 akcji, (iv) Michała Seidel - 189 600 akcji, (v) Sebastiana Starczewskiego - 176 960 akcji" - wymieniono w komunikacie.

Jednocześnie zgodnie z treścią podjętej uchwały pozbawiono w całości dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru w odniesieniu do akcji serii N.

Grupa Less to marki związane ze sprzedażą i pozyskiwaniem używanych przedmiotów - ubrań, zabawek, książek oraz wprowadzaniem ich do kolejnego obrotu - zarówno offline, jak i w internetowym sklepie online. Spółka poprzednio nazywała się Groclin, jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)