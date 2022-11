Reklama

Reklama

Strata operacyjna wyniosła 2,83 mln zł wobec 0,98 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,74 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 0,07 mln zł rok wcześniej.

"W trakcie III kwartału 2022 roku spółka kontynuowała opracowanie i wdrożenie nowej strategii rozwoju. Zgodnie z ogłoszonymi publicznie informacjami, grupa przygotowała plan uwzględniający nowe projekty w Grupie - LESS.BOX oraz LESS.STORE. Zarząd wraz z zespołem przygotował również szczegółową analizę konkurencji w Polsce i na świecie potwierdzając wysoki potencjał wzrostu rynku odzieży używanej, ale również coraz większe zainteresowanie zarówno od strony popytowej jak i podażowej segmentem rynkowym. Kontynuowane były rozpoczęte w 2022 roku prace nad stworzeniem oraz rozwojem dwóch nowych marek, w tym m.in.:

- LESS.BOX (stworzenie materiałów brandingowych, kreacji strategii komunikacji i jej rozwój, projekt i wdrożenie makiet UX/UI oraz rozpoczęcie funkcjonowania i rozwój landing page less-box.pl, przygotowanie do skalowania infrastruktury pod portal less-box.pl, prace deweloperskie/IT nad landingiem oraz formularzem less-box.pl), oraz;

- LESS.STORE (stworzenie materiałów brandingowych, kreacja strategii komunikacji i jej rozwój, selekcja i filtracja źródeł pozyskiwania produktów do sprzedaży poprzez LESS.STORE online i offline, analiza, projekt i wdrożenie infrastruktury IT oraz makiet UX/UI pod sklep online, rozpoczęcie funkcjonowania i rozwój serwisu online www.less.store" - czytamy w raporcie.

W maju 2022 roku nastąpiło rozpoczęcie funkcjonowania i działań operacyjnych związanych z portalem pozyskującym przedmioty od użytkowników www.less-box.pl. Do końca września otrzymano ponad 1 000 przesyłek z produktami od użytkowników, które zostały wycenione i w przeważającej większości zakupione przez CountMe Sp. z o.o.

W trzecim kwartale 2022 r. kontynuowana była działalność portalu www.less-box.pl, natomiast z powodu bardzo wysokiej liczby otrzymywanych przesyłek spółka postanowiła tymczasowo wstrzymać możliwość wypełniania formularza na stronie głównej portalu, nie wstrzymując jednak innych możliwości przekazywania przedmiotów do spółki, podano także.

W czerwcu 2022 roku nastąpiło rozpoczęcie działalności operacyjnej sklepu online LESS STORE. W trzecim kwartale 2022 roku portal kontynuował swoją działalność.

Prowadzone były również prace związane z poszukiwaniem jakościowych lokalizacji pod sklepy offline w mniejszych miejscowościach, a także w galeriach handlowych, dopracowywany był format oraz wygląd sklepu, a także zostały otwarte pierwsze sklepy stacjonarne LESS.STORE we Wrocławiu (Aleja Bielany) oraz Rawiczu (ul. 17 Stycznia), czytamy także w raporcie.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 12,83 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,33 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2,15 mln zł w porównaniu z 0,09 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2022 r. wyniosła 82,51 mln zł wobec 1,66 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa LESS to marki związane ze sprzedażą i pozyskiwaniem używanych przedmiotów - ubrań, zabawek, książek oraz wprowadzaniem ich do kolejnego obrotu - zarówno offline, jak i w internetowym sklepie online. Spółka poprzednio nazywała się Groclin, jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)