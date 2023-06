Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował 0,59 proc. i wyniósł 33.562,86 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,2 proc. i wyniósł 4.273,79 pkt.

Nasdaq Composite spadł o 0,09 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.229,43 pkt.

Inwestorzy analizują perspektywy dla gospodarki oraz stóp proc. w USA. Kontrakty rynkowe wskazują na 78-proc. prawdopodobieństwo, że amerykańska Rezerwa Federalna pozostawi bez zmian stopy procentowe na swoim posiedzeniu w tym miesiącu, przed możliwą podwyżką kosztu pieniądza w lipcu.

Na rynkach rosną oczekiwania, że prezes Fed Jerome Powell i inni bankierzy centralni powinni poświęcić więcej uwagi na ocenę napływających danych makro z amerykańskiej gospodarki i zmieniających się perspektyw przed ponownym podwyższeniem stóp procentowych.

„Pomimo rosnącej liczby wskaźników wyprzedzających, które wskazują na nadchodzącą recesję w USA, utrzymująca się siła rynku pracy i wysoki poziom konsumpcji osobistej przesuwają perspektywę recesji poza krótki termin. Nie sądzimy, by gospodarka mogła wpaść w recesję, dopóki zatrudnienie nie osłabnie znacząco. Stopa bezrobocia wzrastała wraz z każdym spadkiem liczby ofert pracy od lat pięćdziesiątych, ale w tym cyklu jeszcze się to nie zdarzyło. Ten trend może się utrzymać, opóźniając w ten sposób recesję” – powiedział Mace McCain, dyrektor ds. inwestycji w Frost Investment Advisors.

Strateg Rob Ginsberg z Wolfe zwrócił uwagę, że chociaż spółki technologiczne, konsumenckie i komunikacyjne radziły sobie dobrze w ciągu ostatniego miesiąca, to inne sektory nie brały udziału w rajdzie.

„Siła firm cyklicznych w zeszłym miesiącu jest prawie niemożliwa do opisania. Jako obiektywni obserwatorzy wykresów musimy to uszanować, ale chcielibyśmy, aby przemysł, materiały, handel detaliczny i finanse były też uczestnikami tego ruchu. 8 z 11 sektorów indeksu S&P 500 notowało spadki w ciągu ostatniego miesiąca, a ponad 66 proc. akcji jest notowanych poniżej 50-dniowej średniej kroczącej. Zaledwie miesiąc temu było to 39 proc.” – wskazywał Ginsberg.

Duże amerykańskie banki spadły po tym, jak dziennik „The Wall Street Journal” poinformował, że amerykańskie organy regulacyjne przygotowują się do zaostrzenia przepisów, co może obejmować podniesienie wymogów kapitałowych dla banków średnio o 20 proc.

JPMorgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup i Bank of America spadły między 0,5 proc. a 2 proc.

Palo Alto Networks zwyżkował o 4,5 proc., ponieważ firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem ma zastąpić Dish Network w indeksie S&P 500. Akcje Dish spadły o 8 proc.

Dolar umacnia się o 0,26 proc. wobec koszyka walut do 104,29 pkt.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 1 pb. do 3,7 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na lipiec są wyceniane po 71,95 USD za baryłkę, po wzroście o 0,3 proc., a sierpniowe futures na Brent rosną o 0,5 proc. do 76,51 USD/b. (PAP)