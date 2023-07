Comarch otworzył data center o powierzchni niemal 3 tys. m2 w okolicach Phoenix w USA, podała spółka.

Reklama

"Nowy obiekt w Stanach Zjednoczonych zaprojektowano z myślą o rosnącym zapotrzebowaniu na jakościowe, bezpieczne i niezawodne usługi w chmurze i kolokacji w USA. Koszt inwestycji to 26 mln USD" - czytamy w komunikacie.

Comarch pracuje w USA od wielu lat, m.in. dla firm: Ford, ExxonMobil, Jetblue, Enterprise Rent-A-Car, podano także.

Reklama

"Data center zapewni szeroką paletę usług, jak hosting w chmurze, kolokacja, odzyskiwanie danych po awariach, a także tworzenie kopii zapasowych. Są tu również dostępne pomieszczenia MMR (Meet-Me-Rooms), umożliwiające klientom łączenie się z jednym lub wieloma operatorami. W ten sposób inwestycja pozwoli przedsiębiorstwom z listy Fortune 500 (corocznego rankingu 500 największych amerykańskich przedsiębiorstw) i innym klientom w łatwy sposób uzyskać dostęp do danych i przesłać je" - czytamy dalej.

"Wraz z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi przetwarzania danych usługi Data Center muszą zapewnić odpowiednią skalowalność, wydajność i bezpieczeństwo danych. Rozwój usług oznacza również dynamiczny rozwój infrastruktury, czyli zwiększenie mocy obliczeniowej czy prędkości dostępu do danych. Krytyczne aspekty usług data center to technologie chłodzenia i energetyczna optymalizacja infrastruktury. Comarch, otwierając nowe data center w Phoenix, wziął pod uwagę wszystkie powyższe aspekty i najlepsze praktyki, czego wynikiem jest nowoczesny obiekt gotowy do świadczenia usług na najwyższym poziomie dla klientów nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, ale też innych krajów Ameryki Północnej i Południowej" - powiedział wiceprezes i dyrektor GBC USA Jeremiasz Filipiak, cytowany w komunikacie.

Centrum danych w Phoenix wyposażono w najnowocześniejsze serwery, w tym urządzenia z zasilaniem redundantnym, zabezpieczone przez UPS, posiadające zaawansowane systemy chłodzenia dwa rezerwowe generatory silników diesla. Cała infrastruktura jest zaprojektowana tak, aby sprostać wymaganiom amerykańskiego standardu infrastruktury telekomunikacyjnej dla centrów danych TIA942, wskazano także.

"Otwarcie nowego data center w Phoenix jest częścią planu globalnej ekspansji Comarch, który ma na celu dostarczenie innowacyjnych i skalowalnych rozwiązań IT klientom z różnych branż. Dzięki zaawansowanej infrastrukturze oraz zaangażowaniu w bezpieczeństwo i niezawodność nowy obiekt ma szansę stać się wiodącym dostawcą usług przechowywania i przetwarzania danych w regionie. Phoenix to nie pierwsza lokalizacja zagranicznego data center. Oprócz centrów danych w Krakowie i Warszawie powstały również ośrodki m.in. w Niemczech (Drezno), Francji (Lille). Oprócz tego Comarch korzysta również z zewnętrznych ośrodków data center w Kanadzie , Australii , Azji, czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich" - podsumowano w informacji.

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; spółka wchodzi w skład indeksu mWIG40. W 2022 r. miała 1,86 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)