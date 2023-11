Wartość portfela Comarchu na bieżący rok jest obecnie o 1-2% większa r/r, poinformował wiceprezes Konrad Tarański.

"Wartość portfela na 2023 rok jest obecnie o 1-2% większa r/r wobec wartości portfela na 2022. Mamy sporo leadów, czyli szans biznesowych na nowe umowy. Co jest ważne, że jest to liczone w złotówkach, czyli to, że PLN się umacniał, w zeszłym roku osłabiał, według mnie znajduje już odzwierciedlenie w wartości portfela zamówień, tak samo jak jest odzwierciedlone w wartości przychodów ze sprzedaży" - powiedział Tarański podczas wideokonferencji.

Wskazał, że po 9 miesiącach ta dynamika była lekko ujemna, ale teraz IV kwartał zapowiada się dobrze, z zastrzeżeniem co do kursów walut, które również mogą mieć wpływ na wartości raportowane.

"Sam biznes podstawowy prezentuje się dobrze. Oczywiście mamy takie obszary jak telekomunikacja, gdzie portfel zamówień jest niższy. Za to mamy spore wzrosty w innych obszarach, takich jak finanse i bankowość, spodziewamy się odbicia w handlu, usługach, czy sektorze publicznym. Co do zasady ten kwartał powinien być niezły" - dodał wiceprezes.

W kwestii perspektyw backlogu na 2024 rok podkreślił, że dużo zależy od zakontraktowania IV kwartału, zwłaszcza grudnia.

Jeśli chodzi o data center uruchomione w USA, Tarański wskazał, że Comarch ocenia, że ma duży potencjał by zwiększać na tym rynku sprzedaż swoich rozwiązań w modelu usługowym bazujących na data center.

"Nie planujemy już dużych inwestycji infrastrukturalnych, za to aktywnie inwestujemy w nowe projekty informatyczne, ulepszamy istniejące, wchodzimy w nowy projekty o charakterze usługowym jak Wszystko.pl, czy Apfino. Reagujemy na zmiany na rynku jak chociażby KSeF, gdzie klienci są bardzo zainteresowani tematem" - wymienił wiceprezes.

Zaznaczył, że na platformie Wszystko.pl podłączyło się już 20 tys. sprzedawców i notowany jest wzrost zawartych transakcji. Platforma uruchamia kluczowe funkcjonalności - program lojalnościowy, rozwiązania na koszty i formy dostaw, stronę mobilną, narzędzia marketingowe. Większe budżety na marketing platformy przewidziane są w 2024 r. W I półroczu przyszłego roku nastąpi pierwsza weryfikacja rozwoju Wszystko.pl, zapowiedział Tarański.

Z kolei w Apfino następuje przyrost funkcjonalności i klientów, a Comarch liczy na duże wzrosty w 2024 r., poinformował także.

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; spółka wchodzi w skład indeksu mWIG40. W 2022 r. miała 1,86 mld zł skonsolidowanych przychodów.

