Grupa Kęty odnotowała 150,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 246 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 195,2 mln zł wobec 309,55 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 240,08 mln zł wobec 350,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 338,37 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 1 648,47 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2023 r. spółka miała 286,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 420,81 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 711,36 mln zł w porównaniu z 3 148,57 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 440,63 mln zł wobec 618,19 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Przychody z umów z klientami, ze względu na spadek wolumenu oraz niższy poziom cen surowców, osiągnęły w I półroczu 2023 roku poziom 2 711 356 tys. zł, a więc niższy o 14% w stosunku do analogicznego okresu roku 2022. Krótki horyzont zamówień (2-4 tygodnie) oraz presja cenowa wynikająca z niższego niż w pierwszych 6 miesiącach ubiegłego roku popytu spowodowała, że grupa kapitałowa odnotowała w I półroczu 2023 roku 35% spadek zysku z działalności operacyjnej do kwoty 352 037 tys. zł oraz 32% spadek zysku netto do kwoty 286 752 tys. zł" - czytamy w raporcie.

"Zarząd pozytywnie ocenia zrealizowane wyniki finansowe za I półrocze 2023 roku, we wszystkich istotnych elementach. Poziom skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej i zysku netto przekroczyły założenia przyjęte na ten okres w budżecie grupy na rok 2023. Obecny potencjał finansowy grupy kapitałowej, osiągana rentowność oraz bezpieczne wskaźniki zadłużenia i płynności w ocenie zarządu wskazują na wysoką zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań" - dodano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 547,33 mln zł wobec 633,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,93 mld zł w 2022 r.

