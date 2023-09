InPost odnotował 128 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 216,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 385,5 mln zł wobec 268,7 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 690,1 mln zł wobec 511 mln zł zysku rok wcześniej.

"Skorygowana EBITDA Grupy wyniosła 690,1 mln zł, co oznacza wzrost o 35% r/r, przy skorygowanej marży EBITDA na poziomie 32,2%. To więcej o 210 punktów bazowych w stosunku do drugiego kwartału 2022 roku. Było to efektem poprawy rentowności w Polsce oraz ograniczenia strat w Wielkiej Brytanii i Włoszech" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 134,1 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 1 685,2 mln zł rok wcześniej.

"Grupa InPost zanotowała w II kwartale bardzo szybki wzrost zarówno pod względem przychodów, jak i - co ważne - rentowności. Dynamika obsługiwanych wolumenów wyniosła aż 19%, czyli znacznie powyżej dynamik wolumenów e-commerce notowanych na rynkach, na których jesteśmy obecni. Jest to potwierdzeniem wysokiej jakości oferowanych przez InPost usług" - skomentował założyciel i prezes InPostu Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

"W II kwartale w dalszym ciągu inwestowaliśmy w rozwój sieci i poprawę jakości usług, gdyż zapotrzebowanie na nasze usługi utrzymuje się na wysokim poziomie" - dodał.

W II kwartale wolumen obsłużonych przez Grupę InPost przesyłek osiągnął rekordowy poziom 214,7 mln, co stanowi wzrost o 19% r/r. Dwucyfrową dynamikę odnotowano zarówno w Polsce jak i na rynkach międzynarodowych, gdzie wzrosty wyniosły odpowiednio 15% i 28% r/r.

"W Polsce w II kwartale InPost ustanowił nowy rekord wolumenu przesyłek na poziomie 141,6 mln, co było efektem znacznego wzrostu liczby przesyłek odbieranych poprzez Paczkomat (+17% r/r). Wynik ten odzwierciedla ciągłe zwiększanie udziału w rynku, który rósł w II kwartale wolniej o 6 pkt proc. w porównaniu do dynamiki osiąganej przez InPost" - napisano w komunikacie.

Wolumen przesyłek Mondial Relay wzrósł do 59,8 mln, co jest efektem coraz większego zainteresowania konsumentów odbiorem przez APM (Automated Parcel Machine). W II kwartale 2023 roku 12% całkowitego wolumenu Mondial Relay zostało dostarczonych za pośrednictwem sieci urządzeń APM (wobec 3% rok wcześniej). Do końca II kwartału 2023 r. sieć zewnętrzna Mondial Relay wzrosła o 22% r/r, w tym sieć APM zwiększyła się o 297% r/r, podano także.

"W Wielkiej Brytanii i Włoszech InPost w II kwartale 2023 roku dostarczył 13,3 mln przesyłek, osiągając przychody na poziomie 131 mln zł (wzrost r/r o 177%). Warto zauważyć, że strata EBITDA w Wielkiej Brytanii została znacznie zmniejszona dzięki korzystnej ofercie i optymalizacji kosztów operacyjnych" - czytamy dalej.

Jak podkreśla spółka, jednym z najważniejszych wydarzeń po II kwartale 2023 roku było nabycie 30% udziału w Menzies Distribution, nowym dostawcy usług logistycznych dla InPost w Wielkiej Brytanii. Transakcja - jak zaznaczono - wydatnie zwiększa potencjał wzrostu InPost na tym rynku.

W I poł. 2023 r. spółka miała 243,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 286,3 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 141,7 mln zł w porównaniu z 3 221,9 mln zł rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 1 247,4 mln zł wobec 920,1 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W lipcu 2021 r. sfinalizował przejęcie francuskiej spółki Mondial Relay. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

(ISBnews)