Grupa InPost spodziewa się, że inwestycje nie będą w 2023 r. niższe niż w 2022 r, zaś w średnim terminie zadłużenie netto/EBITDA spadnie w okolice 2,0x, poinformował CFO InPost Adam Aleksandrowicz.

W II kw. 2023 roku Grupa InPost osiągnęła dodatnie wolne przepływy pieniężne (FCF) w wysokości 93 mln zł oraz zmniejszyła zadłużenie netto do 2,7x z 3,2x na koniec 2022 roku. W 2022 r. capex Grupy InPost wzrósł o 19% r/r do 1 115,7 mln zł.

"Nie spodziewamy się zredukowania capeksu w 2023 roku wobec 2022 roku, [...] a nasz cel średnioterminowy to 2,0x netto/EBITDA" - powiedział Aleksandrowicz podczas prezentacji dla inwestorów i zasygnalizował też poprawę marż grupy w drugiej połowie roku.

Wcześniej InPost podtrzymał prognozę 1,1-1,2 mld zł nakładów inwestycyjnych i zamiar wygenerowania dodatnich przepływów finansowych w całym 2023 roku.oraz dalszego zmniejszania zadłużenia netto w drugiej połowie 2023 roku wobec poziomu 2,7x w I poł. 2023 r.

Pytani o ewentualne zainteresowanie Grupy InPost przejęciem czeskiej firmy kurierskiej Pocketa przedstawiciele InPost stwierdzili, że Grupa nie jest zainteresowana i na razie skupia się na 9 rynkach, na których jest obecna.

"Obserwujemy proces sprzedaży czeskiej Pocketa, ale co to znaczy: obserwujemy? To znaczy, że przyglądamy się z dystansu, a nie, że jesteśmy w tym procesie, zaś nasza strategia rozwoju dotyczy rynków Europy Zachodniej. Chcemy skoncentrować się na obszarze geograficznym, na który jesteśmy obecni" - powiedział prezes i założyciel InPost Rafał Brzoska.

Media informowały wcześniej, iż wśród chętnych na kupno czeskiej Packety są m.in. czeskie fundusze inwestycyjne oraz Advent International, akcjonariusz InPostu.

W I poł. 2023 r. spółka miała 243,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 286,3 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 141,7 mln zł w porównaniu z 3 221,9 mln zł rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 1 247,4 mln zł wobec 920,1 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Na koniec czerwca w Polsce było 20 652 urządzeń Paczkomat, w Wielkiej Brytanii 5 403, we Francji 3 585, a we Włoszech 1 359. Ogółem liczba urządzeń Paczkomat na koniec kwartału wynosiła 31 443 maszyn i była wyższa o 30% r/r.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W lipcu 2021 r. sfinalizował przejęcie francuskiej spółki Mondial Relay. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

(ISBnews)