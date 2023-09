Huuuge odnotowało 21,71 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 8,64 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 24,39 mln USD wobec 11,19 mln USD zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA sięgnął 26,59 mln USD wobec 13,77 mln USD zysku rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 27,5 mln USD wobec 13,7 mln USD zysku rok wcześniej.

"W minionym kwartale skorygowana EBITDA Huuuge wzrosła niemal dwukrotnie (do 27,5 mln USD) w porównaniu z poprzednim rokiem (13,7 mln USD), co oznacza, że spółka po raz kolejny osiągnęła najwyższy w historii poziom skorygowanej rentowności EBITDA, po rekordowym I kw. 2023. W okresie ostatnich czterech kwartałów (II kw. 2022 r. - II kw. 2023 r.) spółka wypracowała łącznie skorygowany wynik EBITDA w wysokości 109 mln USD. Skorygowany wynik netto w II kw. wzrósł o 164% i sięgnął 22,6 mln USD" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 69,19 mln USD w II kw. 2023 r. wobec 79,43 mln USD rok wcześniej.

W I poł. 2023 r. spółka miała 44,1 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 17,56 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 140,93 mln USD w porównaniu z 163,43 mln USD rok wcześniej.

Zysk EBITDA sięgnął 53,59 mln USD wobec 27,07 mln USD zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 55,11 mln USD wobec 28,09 mln USD zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"W wyniku spadku DAU [daily active users] i DPU [daily paying users], do którego przyczynił się niższy poziom nakładów marketingowych, w okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2023 r. poziom przychodów generowanych z mikropłatności w ramach gier spadł o 17 998 tys. USD (tj. 11,5%) z 156 955 tys. USD za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 r. do 138 957 tys. USD za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2023, natomiast przychody z reklam w okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2023 r. spadły o 4 495 (tj. 69,5%) w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym. Spadek wynika głównie z malejącej bazy użytkowników gry 'Traffic Puzzle' oraz niektórych wcześniej wycofanych gier, w których to udział przychodów z reklam był zdecydowanie wyższy w porównaniu do gier typu social casino" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W I poł. 2023 r. przychody generowane przez flagowe tytuły Grupy (tj. "Huuuge Casino" i "Billionaire Casino") spadły o 10 147 tys. USD (tj. o 7%) r/r, zaś w II kw. 2023 r. przychody spadły o 5,9% r/r.

"Jest to związane z niższym poziomem nakładów marketingowych, który przełożył się na spadek DPU (mniej nowych graczy oraz płacących użytkowników) oraz odpływ z istniejącej bazy klientów. Poprawa wskaźników monetyzacji (ARPPU) nie zrekompensowała w pełni spadku bazy użytkowników. Przychody generowane przez flagowe tytuły w II kw. 2023 r. spadły o 2,8% w porównaniu z I kw. 2023 r. ogółem, co wskazuje na to, że spadkowy trend przychodów spowalnia" - czytamy dalej w sprawozdaniu.

"W branży, która ciągle dostosowuje się do zmieniających się warunków makroekonomicznych i rynkowych, przychody kategorii Social Casino, jak podaje Eilers & Krejcik, wykazały w drugim kwartale 2023 r. niewielki spadek (o 1,2%) w ujęciu kwartału do kwartału (o 1,6% w ciągu ostatnich 12 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2023 roku). W ciągle zmieniającym się otoczeniu rynkowym nadrzędnym priorytetem operacyjnym Spółki jest generowanie gotówki i utrzymanie długowieczności flagowych gier. Godnym uwagi przykładem podejmowanych w tym zakresie działań jest niedawna aktualizacja ekonomii gry w Huuuge Casino, wdrożona na początku sierpnia. Wstępne jej efekty są obiecujące. Spółka spodziewa się, że poprawi to stabilność i przewidywalność przychodów, jak również umożliwi dalszą poprawę wskaźników zaangażowania graczy w ramach flagowych gier, czyli 'Huuuge Casino' i 'Billionaire Casino'" - napisano też w komunikacie.

W przypadku "Traffic Puzzle" przychody w I poł. br. spadły o 10 735 tys. (tj. o 65,3%) r/r, zaś w II kw. 2023 r. - o 66,8% r/r.

"Spadek ten odzwierciedla niższy poziom nakładów na pozyskiwanie nowych użytkowników w ciągu 2022 roku oraz pierwszego półrocza 2023 roku. Należy również zaznaczyć, że na początku 2023 roku działania zostały ograniczone jedynie do prac utrzymaniowych i poza drobnymi poprawkami błędów, treść gry nie jest aktualizowana" - wskazała także spółka.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 92,17 mln USD wobec 2,65 mln USD straty rok wcześniej.

Huuuge jest globalnym producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier online przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Spółka zadebiutowała na GPW w lutym 2021 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 318,62 mln USD w 2022 r.

