Cena 50,69 zł zaproponowana w wezwaniu na 100% akcji TIM, ogłoszonym przez spółkę z Grupy Würth, odpowiada wartości godziwej, ocenił zarząd.

FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH z Grupy Würth ogłosiła 21 września br. wezwanie na 22 199 200 akcji po 50,69 zł za jeden walor, stanowiących 100% kapitału zakładowego TIM. Zapisy rozpoczęły się 28 września i potrwają do 27 października. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 2 listopada 2023 zaś przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji: 7 listopada 2023.

To drugie wezwanie na akcje TIM ogłoszone przez niemiecką spółkę. Poprzednie zostało ogłoszone 20 kwietnia 2023 r i nie doszło do skutku ze względu na brak spełnionego warunku uzyskania zgody właściwego organu na koncentrację.

Reklama

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nie wydał zgody w sprawie koncentracji FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel oraz TIM do 23 sierpnia 2023 r., czyli daty zakończenia przyjmowania zapisów w pierwszym wezwaniu na akcje TIM. Brak zgody urzędu antymonopolowego oznacza niespełnienie jednego z kluczowych warunków w ramach wezwania. Prezes UOKiK skierował złożone zgłoszenie do fazy pogłębionej analizy, wydłużając tym samym termin zakończenia postępowania o 4 miesiące, wyjaśniała Grupa Würth.

Grupa Würth zapowiedziała w sierpniu ogłoszenie drugiego wezwania. Podkreślała wówczas zapewniła wtedy, że pierwsze wezwanie na akcji TIM spotkało się z dużym zainteresowaniem. Zapisy zebrane już na początku maja reprezentowały co najmniej 50% ogólnej liczby głosów. To konsekwencja m.in. złożonych wcześniej zapisów w ramach wezwania po uzgodnionej cenie 50,69 zł za akcję przez największych akcjonariuszy i kluczowych menadżerów TIM posiadających łącznie ok. 42% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów.

Reklama

Grupa Würth to jeden ze światowych liderów w rozwoju, produkcji i sprzedaży materiałów mocujących i montażowych. W przypadku powodzenia wezwania na akcje, TIM stanie się integralną częścią jednostki biznesowej Electrical Wholesale Grupy Würth i będzie nadal działała samodzielnie pod obecnym zespołem zarządzającym, podkreślono wówczas. W 2022 roku Grupa osiągnęła sprzedaż w wysokości 19,9 mld euro.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 523 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)