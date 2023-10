Feerum odnotowało 0,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2023 r. wobec 0,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 3,33 mln zł wobec 1,12 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 6,95 mln zł wobec 4,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,54 mln zł w I poł. 2023 r. wobec 32,77 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2023 roku Grupa uzyskała o 6,8% niższe przychody ze sprzedaży w stosunku do roku ubiegłego. Pomimo obniżenia poziomu przychodów Grupa osiągnęła dodatnie wskaźniki rentowności na wszystkich pozycjach wynikowych, potwierdzając operacyjną efektywność funkcjonowania. Z uwagi na fakt, iż jednym ze strategicznych rynków dla grupy jest rynek stali, gdzie w minionych okresach zaobserwowano problem jej niedoboru, a w konsekwencji wzrosty cen, zarząd pracował nad rentownością kontraktowanych umów sprzedaży dokonując dynamicznej aktualizacji ceny oferowanych produktów. Obecnie obserwowany jest pewien poziom stabilizacji i większej dostępności na kluczowym dla Grupy rynku produktów stalowych. Zaobserwowane niewielkie obniżenie przychodów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynika przede wszystkim z odmiennego rozłożenia realizacji kontraktów w czasie, natomiast w ujęciu rocznym przychody bieżącego roku powinny osiągnąć poziom zbliżony do roku ubiegłego" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Czynnikiem, który przekładał się na ogólny poziom obrotów roku 2022 oraz I półrocza 2023 jest fakt trwającej od 24 lutego 2022 roku inwazji wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Z uwagi na dynamikę sytuacji oraz dużą niepewność towarzyszącą prowadzeniu działalności gospodarczej w tym regionie, zarząd spółki dominującej spodziewa się czasowego ograniczenia skali działań z kontrahentami ukraińskimi w perspektywie najbliższych miesięcy. Z uwagi na dynamikę cen zbóż na rynku płodów rolnych Grupa częściowo odłożyła w czasie sprzedaż ziarna kukurydzy skupionego podczas sezonu zbiorów zbóż w roku 2021/2022 na rok 2023. Z kolei w zakresie nowej marki madani rok 2023 obejmuje pierwszy pełny sezon sprzedaży tego asortymentu i w związku z czynnikami inflacyjnymi notuje niższą od pierwotnie oczekiwanej wartość obrotów. Zarząd zakłada, że tymczasowe odcięcie od ważnego obszaru rynku ukraińskiego częściowo zrekompensowane zostanie poprzez wzmożony popyt na produkty Feerum na rynku krajowym, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 3,08 mln zł wobec 0,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2013 r. W 2022 r. miała 76 mln zł skonsolidowanych przychodów.

