Zysk operacyjny wyniósł 2,91 mln zł wobec 8,46 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 10,17 mln zł wobec 15,35 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 63,27 mln zł w 2023 r. wobec 75,99 mln zł rok wcześniej.

Rok 2023 było rokiem kolejnych wyzwań

"Miniony rok był dla grupy kapitałowej Feerum okresem kolejnych wyzwań. Rok 2023 to czas trudny przede wszystkim dla polskiego, jak i europejskiego rolnictwa. Kryzys ekonomiczny, który zdominował sektor rolno-spożywczy, spowodowany m. in. niekontrolowanym napływem ukraińskiego zboża, skutkował znaczącym spadkiem cen płodów rolnych oraz wysoką niepewnością inwestycyjną w tym obszarze. Dodatkowym aspektem, wpływającym negatywnie na rozwój branży było wstrzymanie środków z KPO, co przesunęło w czasie istotne inwestycje" - napisał zarząd w liście do akcjonariuszy.

"Pomimo destabilizacji rynków rolnych oraz przy trwającej od roku 2022 inwazji wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, która stanowiła istotny rynek zbytu, wypracowaliśmy 63,3 mln zł przychodów, co było efektem sprzedaży na rodzimym rynku. Zysk brutto ze sprzedaży ukształtował się na poziomie ponad 11,9 mln zł, EBITDA wyniosła 10,2 mln zł. Ze względu na trudną sytuację w otoczeniu rynkowym na poziomie Grupy rok 2023 zamknęliśmy stratą netto w wysokości 0,7 mln zł. Źródłem uzyskanej straty był brak rentowności obserwowany w zakresie obrotu ziarnem kukurydzy, które wchodzi w skład zapasów Grupy" - czytamy dalej w liście.

Jednostkowy zysk netto w 2023 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 2,81 mln zł wobec 3,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2013 r. W 2023 r. miała 63 mln zł skonsolidowanych przychodów.

