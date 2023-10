Entain Holdings (CEE) ogłosił przymusowy wykup 1 134 302 akcji, czyli 0,72% kapitału STS Holding po 24,8 zł za akcję, podał pośredniczący Trigon Dom Maklerski. Przymusowy wykup rozpocznie się 5 października 2023 r., a dzień wykupu został ustalony na 10 października 2023 roku.

"W wyniku rozliczenia w dniu 24 sierpnia 2023 r. dobrowolnego wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji spółki STS Holding [...] ogłoszonego w dniu 7 lipca 2023 r. [...] przez Entain Holdings (CEE) Ltd. z siedzibą w Gżirze, Malta (Entain CEE) (wezwanie), Entain CEE obecnie posiada bezpośrednio 155 591 656 akcji spółki odpowiadających 99,28% kapitału zakładowego spółki, dających łącznie prawo do wykonywania 155 591 656 głosów na walnym zgromadzeniu spółki (walne zgromadzenie), co odpowiada 99,28% ogólnej liczby głosów. W związku z powyższym Entain CEE (żądający wykupu) posiada bezpośrednio ponad 95% ogólnej liczby głosów w spółce i niniejszym żąda od pozostałych akcjonariuszy spółki sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji spółki" - czytamy w komunikacie.

"Przedmiotem przymusowego wykupu jest 1 134 302 akcje spółki odpowiadające 0,72% kapitału zakładowego spółki, dające łącznie prawo do wykonywania 1 134 302 głosów na walnym zgromadzeniu, co odpowiada 0,72% ogólnej liczby głosów [...] Cena wykupu wynosi 24,8 zł za jedną akcję" - podano.

Podmiotem dominującym w stosunku do Entain Holdings (CEE) jest Bwin Holdings (Malta) Limited, której podmiotem bezpośrednio dominującym jest Entain PLC. Ani Entain PLC ani Bwin nie posiada bezpośrednio żadnych akcji spółki i żaden z podmiotów zależnych od Entain Holdings (CEE) nie posiada bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji spółki, podano także.

7 lipca Entain Holdings (CEE) Limited ogłosiło wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji STS Holding po cenie 24,8 zł za jedną akcję.

Założona w 1997 roku, Grupa STS jest największą firmą bukmacherską w Polsce, która działa również na skalę międzynarodową. Bukmacher posiada licencję w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, skąd oferuje usługi na kilku rynkach. Portfolio usług grupy obejmuje zakłady sportowe, sporty wirtualne, kasyno internetowe (z wyłączeniem Polski), BetGames oraz szeroką ofertę zakładów na wyniki wydarzeń esportowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

(ISBnews)