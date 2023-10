Portfel zamówień Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) w bieżącym roku ma wartość 328,4 mln euro i jest o 8% wyższy r/r, podała spółka. W 2024 r. Asseco SEE liczy wstępnie na wzrost backlogu o ok. 12-14%, poinformował prezes ASEE Piotr Jeleński.

Wartość portfela według marży 1 (przychody bez kosztów podwykonawstwa) wynosi 232,3 mln euro, o 14% więcej r/r, według stanu na 23 września, podano w prezentacji.

Jednocześnie portfel zamówień Asseco SEE na IV kwartał ma wartość 84,8 mln euro i jest o 5% wyższy r/r. Wartość portfela według marży 1 na IV kwartał wynosi 54,8 mln euro, o 10% więcej r/r, według stanu na 23 września, podano także.

Reklama

"Tradycyjnie wzrost backlogu na marży 1 - ok. 10%, w skali roku 14% dla całej grupy, więc całkiem przyzwoicie; troszkę niższy dla bankowości i rozwiązań dedykowanych na IV kwartał i trochę wyższy z kolei dla paymentu - to się wzajemnie kompensuje. Uważamy, że te backlogi są bardzo przyzwoite, bardzo dobre. W skrócie - IV kwartał powinien być dobry, mocny i tutaj nie przewidujemy jakichś negatywnych niespodzianek w stosunku do tego, co konsensus rynkowy mniej więcej przedstawia" - powiedział Jeleński podczas telekonferencji.

Poinformował też, że spółka ma obecnie jedynie wstępne szacunki dotyczące backlogu na 2024 r., ponieważ jest w trakcie budżetowania.

Reklama

"Spodziewamy się mieć bardziej dokładne dane na przełomie listopada i grudnia. […] Ale mój szacunek jest taki, że ta dynamika będzie się wahała; na najniższym poziomie to 8%, a najwyższym poziomie - to kilkanaście procent wzrostu w backlogu. Ale poczekajmy jeszcze, jak to będzie wyglądało. Spodziewamy się kilkunastu procent, bliżej 12-14%, ale to czysta spekulacja, zobaczymy, co będzie" - wskazał prezes.

Asseco South Eastern Europe zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)