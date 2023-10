Asseco South Eastern Europe zamknął akwizycję spółki e-commerce'owej Ifthenpay w Portugalii i prowadzi obecnie prace nad kolejnymi przejęciami, które ma nadzieję sfinalizować pod koniec tego roku lub na początku przyszłego, poinformował prezes ASEE Piotr Jeleński. Spółka "aktywnie rozmawia" m.in. na temat akwizycji spółki w Ameryce Łacińskiej, dodał.

"Dostaliśmy po półtora roku zgodę centralnego banku Portugalii na zakup spółki e-commerce'owej Ifthenpay. Transakcję zamknęliśmy - pieniądze zostały przelane. To jest procesowanie transakcji w systemie płatniczym, który jest charakterystyczny dla Portugalii - podpinanie przedsiębiorstw i integracja dla małych i średnich firm do tego systemu, głównie w e-commerce. To jest numer jeden gracz w tym obszarze, bardzo fajnie rozwijający się, dynamicznie. Jego wyniki na poziomie operacyjnym na poziomie EBIT za poprzedni rok szacujemy na poziomie 1-1,2 mln euro, oczywiście z perspektywą wzrostu. Myślimy, że będzie wzrostowa spółka" - powiedział Jeleński podczas telekonferencji.

Asseco SEE podało w raporcie kwartalnym, że 13 października 2023 roku Grupa objęła kontrolę nad spółką Ifthenpay, Lda z siedzibą w Santa Maria de Lamas, po otrzymaniu od Narodowego Banku Portugalii decyzji o braku sprzeciwu na zakup tej spółki oraz podpisaniu umowy przeniesienia akcji. Cena nabycia 80% udziałów nie powinna być wyższa niż 9,7 mln euro, a jej wahania wynikać będą z płatności warunkowych, zależnych od osiąganych przez spółkę wyników. Całość udziałów niekontrolujących objęta jest opcją put/call.

"Dodatkowo spółka ma w ramach Unii e-money licence, czyli licencję niezależnego procesora płatniczego, która może być paszportyzowana w innych krajach. My chcieliśmy o tę licencję w Unii wystąpić - nie będziemy musieli tego robić w tej chwili. Więc to też przyspieszy rozwój w tej domenie na innych rynkach, na których chcemy się rozwijać. Więc to jest bardzo dobra wiadomość. Ale spółka działa tylko w Portugalii na razie" - dodał prezes.

Poinformował, że Asseco SEE pracuje nad kolejnymi akwizycjami, głównie w zakresie obsługi firm z sektora utilities.

"Jest dużo drobnych rzeczy. Ale są ciekawe rzeczy, które myślę, że będą się domykać albo na koniec tego roku albo na początku przyszłego roku, w obszarach […] głównie utilities - czyli od billingów dla utilities wodno-kanalizacyjnych, energetycznych, smart metering, po geolokalizacyjne rozwiązania, które monitorują sieci przesyłowe. We wszystkich wypadkach bardzo wyrafinowane rozwiązania, na najnowszych technologiach, z zainstalowaną bazą, z powtarzalnymi przychodami, przy racjonalnych wycenach i na dodatek w regionie" - wskazał Jeleński.

Spółka zrezygnowała z planów akwizycji spółki w Turcji, ponieważ okazało się, że jej wyniki oznaczałyby, że przejęcie to byłoby zbyt kosztowne, poinformował także.

"W Ameryce Łacińskiej jest jeden temat, o którym aktywnie rozmawiamy. Nasz zespół hiszpański będzie musiał wysłać konsultanta, żeby na miejscu przejrzeć sprawozdania finansowe spółek" - dodał prezes.

Zapowiedział także plany wejścia Grupy w działalność e-commerce w Egipcie - w małej skali, z lokalnym partnerem.

"Partner ma biznes i to prowadzi, więc nie wiem czy nazwać to akwizycją, czy inwestycją taką drobną. Ale chcemy dalej testować Egipt, bo to jest jednak rynek ze 110 mln ludzi i ciągle rosnący" - stwierdził Jeleński.

Asseco South Eastern Europe zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)