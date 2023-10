Bowim miał 7,64 mln zł jednostkowego zysku netto za okres I-III kw. 2023 r. (-95,57 mln zł r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane.

"Jednostkowe przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów emitenta za III kwartały 2023 r. wyniosły 1 523 037 tys. zł, co stanowi spadek o 599 178 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Jednostkowy zysk operacyjny [...] wyniósł 26 826 tys. zł, co stanowi spadek o 128 003 tys. zł [...]. Jednostkowy wynik finansowy netto [...] wyniósł 7 639 tys. zł, co stanowi spadek o 95 565 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

Ze względu na trwający proces sporządzania raportu skonsolidowanego na dzień publikacji niniejszego raportu Bowim nie dysponuje wstępnymi wynikami skonsolidowanymi.

"Spadek przychodów ze sprzedaży i osiągniętych wyników, są następstwem odwrócenia koniunktury rynkowej i trwającej nieprzerwanie od maja 2022 r. korekty cenowej wykazującej około 40% spadek cen sprzedawanych wyrobów w stosunku do bardzo dobrych rezultatów osiągniętych w porównywalnym okresie ubiegłego roku. Pierwotnymi powodami zmian trendów cenowych były niestabilna sytuacja rynkowa wywoływana czynnikami globalnymi takimi jak wojna w Ukrainie, wysokie koszty energii oraz presja inflacyjna wraz z relatywnie jak na polskie warunki wysokimi stopami procentowymi, co w efekcie doprowadziło do osłabienia i zmniejszenia popytu na stal" - wyjaśniono w komunikacie.

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 2,26 mld zł w 2021 r.

