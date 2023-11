Bowim odnotował 2,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 9,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 7,91 mln zł wobec 5,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 490,48 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 767,69 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 7,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 108,47 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 577,71 mln zł w porównaniu z 2 199,46 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 34,16 mln zł wobec 169,57 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Spadek przychodów ze sprzedaży emitenta i grupy kapitałowej emitenta jest konsekwencją słabnącej koniunktury rynkowej i trwającej od maja 2022 roku korekty cenowej na rynku stali, w wyniku której nastąpił prawie 40% spadek cen wyrobów stalowych w porównaniu do cen osiąganych na rynku w porównywalnym okresie poprzedniego roku. W opinii spółki efektywniejszym odzwierciedleniem sytuacji jest sprzedaż spółki wyrażona w tonach, która zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym osiągnęła poziom tylko o 2,1% mniejszy niż w roku poprzednim gdzie ostatnie prognozy HIPH przewidują w 2023 roku spadek zużycia stali o 6%" - czytamy w raporcie.

Reklama

"Wyniki emitenta za 9 miesięcy 2023 roku odzwierciedlają niepewną sytuację gospodarczą w jakiej znalazło się polskie i europejskie hutnictwo. Według danych Światowej Organizacji Stali (worldsteel), produkcja stali w Unii Europejskiej (27) za 9 miesięcy 2023 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego spadła o 9,1%. Według danych Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, Polska znajduje się w grupie krajów z największym spadkiem produkcji - po 8 miesiącach 2023 roku wyniósł on 20% rok do roku" - dodano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 7,64 mln zł wobec 103,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 2,26 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)