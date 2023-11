CDRL odnotowało 6,99 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 5,12 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 0,33 mln zł wobec 0,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 94,24 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 114,12 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 38,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 7,35 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 273 mln zł w porównaniu z 302,5 mln zł rok wcześniej.

"Grupa w trzecim kwartale wygenerowała stratę przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości -6 994 tys. zł, a narastająco w okresie od stycznia do września 2023 roku -38 749 tys. zł. Wartość obrotów ze sprzedaży w okresie trzech kwartałów 2023 roku była niższa o 9,8% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego przy jednoczesnym spadku kosztów działalności operacyjnej tylko o 4,2%, w wyniku czego wynik na sprzedaży był niższy o 17 459 tys. zł. Tak istotna zmiana wynika również ze spadku marży zrealizowanej na sprzedaży z poziomu 50,2% do 47,3%" - czytamy w sprawozdaniu.

Strata EBITDA w I-III kw. br. sięgnęła 26,77 mln zł wobec 21,1 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej, zaś skorygowany zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 9,98 mln zł wobec 20,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Marża EBITDA wyniosła -9,8% po trzech kwartałach 2023 r., skorygowana marża EBITDA wyniosła 3,7%.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2023 r. wyniosła 13,2 mln zł wobec 17,44 mln zł straty rok wcześniej.

CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo, która jest znana na czterech kontynentach, w tym m.in. w takich krajach, jak Chiny, Brazylia czy Arabia Saudyjska. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r. Grupa CDRL jest właścicielem marek własnych Coccodrillo, Lemon Explore, Petit Bijou, Broel oraz największej sieci supermarketów dla dzieci na Białorusi - Buslik.

(ISBnews)