CDRL odnotowało 31,76 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2023 r. wobec 2,23 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 38,22 mln zł wobec 6,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Strata EBITDA sięgnęła 29,09 mln zł wobec 16,21 mln zł zysku rok wcześniej, zaś skorygowany (o koszty z tytułu odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych) zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 7,66 mln zł wobec 16,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 178,76 mln zł w I poł. 2023 r. wobec 188,38 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2023 r. przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 178 755 tys. zł i były niższe o 5,1% w stosunku do I półrocza 2022r. Równocześnie koszt własny sprzedaży wzrósł o 2,4%, w wyniku czego marża na sprzedaży wyniosła 47,4% i była niższa niż w pierwszym półroczu 2022 r. o 4 pkt proc., co w głównej mierze przyczyniło się do tego, iż Grupa osiągnęła stratę na sprzedaży na poziomie 3 629 tys. zł. W okresie od 01.01 do 30.06.2023 roku większość sprzedaży stanowiła sprzedaż towarów handlowych prowadzona przez Grupę poprzez kanał internetowy, w sieci sklepów własnych oraz agencyjnych, jak również poza granice kraju" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

"W związku osiągnięciem ujemnej EBITDA w pierwszym półroczu 2023 roku również wskaźnik marża EBITDA przyjął wartość ujemną obniżając się w stosunku do okresu porównywalnego o 24,9 pkt proc. Tak istotna zmiana wynika z ujęcia w pierwszym półroczu 2023 roku pozostałych kosztów operacyjnych z tyt. zawiązania odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych, w tym wartości firmy, w łącznej kwocie 36 744 tys. zł. Po skorygowaniu EBITDA o powyższe koszty marża utrzymuje wartość dodatnią, niższą niż w okresie porównywalnym o 4,4 pkt proc." - czytamy dalej.

Grupa wygenerowała stratę na sprzedaży na poziomie 3 629 tys. zł wobec 7 560 tys. zł zysku w I półroczu poprzedniego roku, co stanowi spadek o 148%. Wynik operacyjny w I półroczu 2023 wyniósł -38 219 tys. zł wobec 6 297 tys. zł w okresie porównywalnym. Zmiana ta wynika głównie ze spadku przychodów ze sprzedaży o 5,1% przy jednoczesnym wzroście kosztów działalności operacyjnej o 0,9%, a także z ujęcia kosztów z tyt. odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w wysokości 36 744 tys. zł, z czego 35.171 tys. zł dotyczy aktywów białoruskiej spółki zależnej DPM, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2023 r. wyniosła 7,78 mln zł wobec 13,44 mln zł straty rok wcześniej.

CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo, która jest znana na czterech kontynentach, w tym m.in. w takich krajach, jak Chiny, Brazylia czy Arabia Saudyjska. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r. Grupa CDRL jest właścicielem marek własnych Coccodrillo, Lemon Explore, Petit Bijou, Broel oraz największej sieci supermarketów dla dzieci na Białorusi - Buslik.

(ISBnews)