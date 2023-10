CDRL, po analizie i ocenie realnych możliwości wywierania wpływu na kształtowanie wyników finansowych spółki zależnej LLC DPM z siedzibą w Mińsku na Białorusi, uznał, że wystąpiły przesłanki do stwierdzenia utraty kontroli nad spółką zależną zgodnie z MSSF 10, podało CDRL.

"Wnioski dotyczące utraty kontroli nad spółką zależną wynikają z łącznej oceny zdarzeń [...], a także analizy skutków tych zdarzeń przeprowadzonej wspólnie z dyrektorem generalnym spółki zależnej, tj.:

- aktualnej sytuacji politycznej na Białorusi, która przejawia się w istotnym wpływie organów białoruskich na kształtowanie relacji handlowych i sytuacji gospodarczej spółki zależnej;

- faktycznych skutków złożenia przez dyrektora generalnego wniosku o zapobieganie niewypłacalności i bankructwu oraz poddania ocenie i wpływania poprzez decyzje administracyjne właściwych organów państwowych Białorusi na możliwość realizacji założeń planu restrukturyzacji, co wyklucza jakikolwiek realny wpływ emitenta na kształtowanie polityki finansowej i handlowej spółki zależnej, w tym na terminy i sposób zaciągania i regulowania zobowiązań przez dyrektora generalnego, a także dokonywanie innych czynności wobec spółki zależnej i osób trzecich;

- postawienia przez Alfa Bank wielowalutowej linii kredytowej w stan natychmiastowej wymagalności skutkujący uzyskaniem przez bank uprawnień związanych z prowadzeniem egzekucji wobec spółki zależnej z całego jej majątku" - czytamy w komunikacie.

W świetle powyższego zarząd uznał, że niemożliwe stało się obecnie dysponowanie przez spółkę zależną towarami i środkami finansowymi w sposób zgodny z ustaloną z CDRL strategią i polityką handlową, w tym: (i) otrzymanie zwrotu niesprzedanych towarów emitenta dostarczonych spółce zależnej w ramach zatowarowania poprzednich sezonów, (ii) możliwości otrzymania przez emitenta spłaty wymagalnych należności od spółki zależnej, a także (iii) otrzymanie zapłaty za towar, który miałby zostać dostarczony obecnie na zasadzie przedpłat. Zarząd spółki będzie podejmował wobec spółki zależnej działania windykacyjne mające na celu uzyskanie zapłaty oraz odzyskanie towaru w jak największej części, wymieniono.

Biorąc pod uwagę powyższe, zarząd CDRL zdecydował również o wstrzymaniu dalszych dostaw towarów do spółki zależnej oraz o objęciu odpisem aktualizującym wszystkich pozostałych do zapłaty należności spółki zależnej. Na dzień 30 września 2023 roku CDRL prognozuje zwiększenie odpisu aktualizującego zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości o kwotę 1,7 mln zł. Pozostała wartość odpisu szacowana przez emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu na kwotę ok 3 mln zł, wraz z wynikiem na utracie kontroli nad spółką zależną, znajdzie odzwierciedlenie w wynikach finansowych IV kwartału 2023 roku. Na dzień publikacji raportu spółka nie jest w stanie oszacować wysokości tego wpływu utraty kontroli na wyniki spółki i grupy kapitałowej, zakończono w informacji.

CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo, która jest znana na czterech kontynentach, w tym m.in. w takich krajach, jak Chiny, Brazylia czy Arabia Saudyjska. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r. Grupa CDRL jest właścicielem marek własnych Coccodrillo, Lemon Explore, Petit Bijou, Broel oraz największej sieci supermarketów dla dzieci na Białorusi - Buslik.

(ISBnews)