Kogeneracja odnotowała 6,52 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 0,24 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 14,04 mln zł wobec 8,43 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 443,69 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 271,13 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 220,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 76,55 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 160,93 mln zł w porównaniu z 1 178,53 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 449,68 mln zł wobec 230,89 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa Kogeneracja osiągnęła za okres od 1 stycznia do 30 września 2023 roku dodatni wynik netto w wysokości 221 955 tys. zł, wynik netto był wyższy aniżeli w okresie porównywalnym 2022 roku o 144 023 tys. zł (dodatni wynik 77 932 tys. zł w okresie od 1 stycznia do 30 września 2022 roku), na co wpłynęły głównie:

982 402 tys. zł - wzrost przychodów, w tym wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej o 650 200 tys. zł głównie w wyniku wzrostu cen sprzedaży, wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła o 275 367 tys. zł ze względu na wyższą cenę sprzedaży oraz wzrost przychodów z Rynku Mocy o 9 291 tys. zł, a także wzrost przychodów z odsprzedaży energii elektrycznej o 50 540 tys. zł ze względu na wyższy wolumen odsprzedaży energii elektrycznej

31 272 tys. zł - wzrost szacowanych kosztów z tytułu rekompensat KDT odnotowany przez EC Zielona Góra S.A. W okresie od 1 stycznia do 30 września 2023 r. koszty z tytułu rekompensat KDT wyniosły 28 198 tys. zł, a w okresie od 1 stycznia do 30 września 2022 r. przychody z tytułu rekompensat KDT wyniosły 3 074 tys. zł

368 655 tys. zł - wzrost kosztu własnego sprzedaży, w tym: głównie wzrost rezerwy na zakup uprawnień do emisji CO2 o 155 049 tys. zł, wzrost amortyzacji o 6 578 tys. zł, wzrost kosztów świadczeń pracowniczych o 11 535 tys. zł, wzrost kosztów o 5 874 tys. zł w pozycji Wartość sprzedanych towarów i materiałów oraz wzrost kosztów zużycia materiałów o 179 196 tys. zł

403 595 tys. zł - wzrost kosztów sprzedaży o 384 674 tys. zł, w tym odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w wysokości 365 895 tys. zł, który nie występował w okresie porównywalnym oraz wyższe o 19 631 tys. zł koszty usług w ramach umów zarządzania handlowymi zdolnościami wytwórczymi; wzrost kosztów ogólnego zarządu o 5 790 tys. zł oraz wzrost ujemnego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej o 13 131 tys. zł

1 064 tys. zł - wyższy wynik na działalności finansowej o 1 064 tys. zł w tym wyższe przychody finansowe o 7 671 tys. zł" - czytamy w raporcie kwartalnym.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 129,47 mln zł wobec 8,7 mln zł straty rok wcześniej.

Jednostka zależna EC Zielona Góra wypracowała dodatni wynik finansowy za okres od 1 stycznia do 30 września 2023 roku w wysokości 95,88 mln zł, wyższy aniżeli w 2022 roku o 9,05 mln zł (86,831 mln zł w okresie 1 stycznia do 30 września 2022 roku), podano także.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW. Większościowy pakiet akcji spółki należy do Polskiej Grupy Energetycznej.

