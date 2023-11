Celon Pharma odnotowała 6,82 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2023 r. wobec 11,67 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 9,77 mln zł wobec 11,56 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 2,99 mln zł wobec 0,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 48,84 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 45,04 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 13,16 mln zł jednostkowej straty netto wobec 27,29 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 161,68 mln zł w porównaniu z 139,8 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 19,27 mln zł wobec 3,83 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"W 9M23 przychody spółki wyniosły 161,7 milionów złotych w porównaniu do 139,8 milionów złotych w 9M22. Sprzedaż krajowa w segmencie leków generycznych ukształtowała się w 9M23 na poziomie 79,6 milionów złotych, co oznacza wzrost o 3,6% w porównaniu do 9M22. Wzrost w III kw. 2023 r. wynika ze zwiększenia poziomu sprzedaży o 3 mln zł w stosunku do poprzedniego kwartału, wszystkich produktów promowanych w Polsce. Z kolei sprzedaż eksportowa wzrosła z 41,5 milionów złotych w 9M22 do 45,9 milionów złotych w 9M23, co oznacza wzrost o 10,6%. Ponad 4 mln zł wzrost sprzedaży w tym obszarze, w III kw. 2023 odzwierciedla poziom zrealizowanych przez spółkę dostaw m.in. na rynki tj.: Arabia Saudyjska, Finlandia, Szwecja" - czytamy w komentarzu do wyników.

Reklama

"W segmencie generycznym, w obrębie aktualnego portoflio promowanych leków, spółka zamierza utrzymać obecną dynamikę wzrostu. Znaczące wzrosty w tym obszarze są planowane po wprowadzeniu nowych produktów, z efektem sprzedaży w Polsce, w pierwszym półroczu 2024 r., jak również po uruchomieniu sprzedaży na kolejnych rynkach eksportowych. Rozwój produktu Salmex w Chinach, jak również USA przebiega zgodnie z zaplanowanym, harmonogramem. Współpracę z zagranicznymi partnerami w tym obszarze zarząd spółki ocenia pozytywne" - czytamy dalej.

Spółka podała też, że mocny wzrost przychodów wystąpił w segmencie innowacyjnym w zakresie otrzymanych dotacji. Przychody z dotacji wzrosły z 21,5 mln zł w 9M22 do 36,1 mln zł w 9M23, co jest powiązane z refundacją środków pieniężnych wynikającą z wcześniejszych opóźnień w akceptacji wniosków o płatność przez instytucję dofinansowującą.

"Spółka zamierza kontynuować strategię skutecznego pozyskiwania dofinansowań na rozwój projektów w segmencie leków innowacyjnych, jak również generycznych. Aby zapewnić ciągłość realizacji projektów, które w ocenie zarządu mają duży potencjał rozwojowy, a których formalna możliwość finansowania kończy się 31.12.2023 r., spółka skorzysta z dostępnych możliwości ich fazowania (przedłużenia finansowania) w ramach konkursów udostępnionych przez instytucje finansujące. Spółka również zamierza aktywnie ubiegać się o środki na rozwój innowacyjnych projektów w ramach Programu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)" - napisano także.

Spółka zaznaczyła też, że EBITDA segmentu leków generycznych wyniosła 49,6 mln zł w 9M23 oraz 55,0 mln zł w 9M22; podczas gdy segment innowacyjny odnotował w 9M23 ujemny wynik EBITDA w wysokości 30,3 mln zł w porównaniu do ujemnego wyniku 51,2 mln zł w 9M22.

"Spadek EBITDA segmentu leków generycznych wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów usług obcych +36% vs 9M22, kosztów zużycia materiałów i energii +14,4% vs 9M22 oraz wzrostu kosztów świadczeń pracowniczych +17,6% vs 9M22. Pomimo znacznego wzrostu kosztów operacyjnych, rentowność EBITDA segmentu pozostaje na wysokim poziomie, tj. ok. 39%. Zmniejszenie straty na poziomie EBITDA w segmencie innowacyjnym jest powiązane przede wszystkim ze wzrostem rozpoznania przychodów po stronie dotacji. W porównaniu do 9M22, w okresie 9M23 spółka złożyła ilościowo o podobną ilość wniosków o płatność. Spółka w kolejnym kwartale spodziewa się poziomu przychodów z dotacji na poziomie zbliżonym do zakładanego budżetu. EBITDA spółki wyniosła 19,3 miliona złotych za 9M23 w porównaniu do 3,8 miliona złotych za 9M22" - czytamy dalej.

"Spółka nadal jest pod wysoką presją kosztową związana z inflacją oraz wysokimi kosztami mediów. Najsilniej odczuwalny jest wzrost kosztów świadczeń pracowniczych, który rośnie o 17,6% vs 9M22, co wynika zarówno ze wzrostu stawek, jak i średniego zatrudnienia w analizowanym okresie" - wskazano również.

Pozycja gotówkowa spółki jest dodatnia i wynosi 102 mln zł na 30 września 2023 roku w porównaniu do 164,6 mln zł na 31 grudnia 2022 roku. Spadek pozycji gotówkowej netto wynika również z wydatków inwestycyjnych w kwocie 26,2 mln zł oraz spłaty zobowiązań i odsetek leasingowych w łącznej kwocie 20,2 mln zł, podano także.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)