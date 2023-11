TenderHut odnotował 8,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2023 r. wobec 1,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 9 mln zł wobec 1,05 mln zł zysku rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 8,23 mln zł wobec 1,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 42,43 mln zł w I-III kw. 2023 r. wobec 51,03 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 września 2023 roku, segmentem przychodów z największym udziałem w przychodach ze sprzedaży ogółem Grupy był segment Software Development & Cybersec, który w analizowanym okresie wygenerował 31.189 tys. zł przychodów ze sprzedaży, a jego udział w przychodach ogółem Grupy wyniósł 74%. W wyniku spadku wartości zamówień przychody segmentu spadły w porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy poprzedniego roku o 5.762 tys. zł, tj. o 16%. Widoczne w branży laboratoryjnej skupienie się na walce z presją płacową, wysokimi kosztami nośników energii oraz surowców produkcyjnych, spowodowało wstrzymanie inwestycji w cyfryzację laboratoriów. Z tego powodu segment Lab Systems w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2023 r. wygenerował przychody ze sprzedaży na poziomie 6.371 tys. zł, co stanowiło spadek o 23% w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. Przychody ze sprzedaży segmentu Digital Design & Marketing w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2023 r. osiągnęła wartość 3.584 tys. zł, co stanowiło spadek o 22% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego" - czytamy w raporcie kwartalnym.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2023 r. wyniosła 2,59 mln zł wobec 9,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

TenderHut to technologiczna grupa kapitałowa, skupiająca się na oferowaniu rozwiązań outsourcingowych. Flagowym produktem spółki jest aplikacja Zonifero, upraszczająca zarządzanie biurem. Spółka zadebiutowała na NewConnect w 2021 r., a w listopadzie 2022 roku przeszła na rynek główny GPW.

(ISBnews)