TenderHut miał szac. 12,65 mln zł przychodów w I kw. 2024 r., spadek o 17 proc. rdr

TenderHut miał 12,65 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w I kw. 2024 r., co stanowi spadek o 17% r/r, podała spółka, powołując się na szacunki. W samym marcu br. spółka szacuje skonsolidowane przychody na 4,32 mln zł, co stanowi spadek o 18% w stosunku do marca 2023 roku.