Budowa księgi popytu łącznie na 4,175 mln istniejących akcji Auto Partner (ok. 3,2 proc. kapitału zakładowego spółki, uprawniającego do ok. 3,20 proc. głosów) została zakończona, a cena sprzedaży jednej akcji została ustalona na 25,5 zł, podała spółka.

Planowany dzień zawarcia transakcji sprzedaży akcji sprzedawanych w ramach ABB to 19 grudnia 2023 roku.

Spółka otrzymała zawiadomienie od dwóch akcjonariuszy - Turzyńska Fundacja Rodzinna w organizacji (Akcjonariusz 1) oraz Andrzeja Marcina Manowskiego (Akcjonariusz 2), że 18 grudnia 2023 roku zakończył się proces budowy księgi popytu (ABB), którego celem była sprzedaż ok. 4 175 000 akcji, podano.

W wyniku procesu ABB liczba akcji sprzedawanych przez akcjonariusza 1 została ustalona na 4 000 000, co stanowi ok. 3,07 proc. kapitału zakładowego spółki i ok. 3,07% głosów w ogólnej liczbie głosów, a liczba akcji sprzedawanych przez akcjonariusza 2 została ustalona na 175 000, co stanowi ok. 0,13% kapitału i ok. 0,13% głosów, przekazano także.

"Po rozliczeniu ABB Akcjonariusz 1 będzie posiadał 56 944 758 akcji spółki, stanowiących około 43,60 proc. w kapitale zakładowym spółki i uprawniających do około 43,60 proc. głosów w ogólnej liczbie głosów w spółce, a Akcjonariusz 2 będzie posiadał 200 000 akcji spółki, stanowiących około 0,15 proc. w kapitale zakładowym spółki i uprawniających do około 0,15 proc. głosów w ogólnej liczbie głosów w spółce. W związku z ABB, Akcjonariusze zobowiązali się, z zastrzeżeniem standardowo praktykowanych wyjątków, do przestrzegania ograniczenia zbywalności posiadanych przez nich po ABB akcji spółki przez okres 540 dni od dnia rozliczenia transakcji sprzedaży akcji sprzedawanych w ramach ABB" - czytamy w komunikacie.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,84 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)