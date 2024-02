Bank Handlowy chce wypłacić dywidendę z zysku za 2023 rok, zadeklarował wiceprezes Patrycjusz Wójcik.

"We wrześniu alokowaliśmy 800 mln zł wyniku z roku 2023 r. na kapitał podstawowy w celu spełnienia wymogów. Co do pozostałej części zysku z 2023 r. - naszą intencją jest przeznaczenie go na wypłatę dywidendy, ale musi to zostać zaakceptowane przez regulatora. W naszej ocenie, spełniamy wymogi" - powiedział Wójcik podczas telekonferencji.

"800 mln zł zysku z 2023 r. zostało już alokowane na kapitał podstawowy, więc jeśli chodzi o wypłatę dywidendy, będzie ona dotyczyła pozostałej części zysku, czyli 2,3 mld zł odjąć 800 mln zł" - dodał.

Reklama

Prezes banku Elżbieta Czetwertyńska poinformowała, że nie ma jeszcze decyzji, czy zostaną wypłacone również zatrzymane zyski z lat ubiegłych.

"Jesteśmy przed istotną zmianą, jeśli chodzi o biznes - jak dokona się wyjście z bankowości detalicznej, to takie będziemy ewentualnie rozważać. Na ten moment nie rozmawiamy z regulatorem na temat zysku z lat ubiegłych" - powiedziała.

Reklama

Dodała, że spodziewa się, iż rozmowy z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi biznesem detalicznym banku rozpoczną się "w niedługim czasie".

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku wyniosły 73,39 mld zł na koniec 2023 r.

(ISBnews)