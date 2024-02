Nakłady inwestycyjne Grupy Arctic Paper wyniosły ok. 200 mln zł w 2023 roku, w porównaniu do 150 mln zł rok wcześniej, a w obecnym roku wyniosą nieco powyżej 200 mln zł, poinformował prezes Michał Jarczyński.

"Capex wyniósł 200 mln zł w 2023 roku, wobec 150 mln zł w 2022 roku, a w 2024 roku wyniesie nieco powyżej 200 mln zł" - powiedział Jarczyński podczas wideokonferencji.

Jak podkreślił, większość środków zostanie przeznaczona na projekty energetyczne, w tym trwającą budowę bloku biomasowego i linii do produkcji pelletu w szwedzkim Gryksbo.

Reklama

"Z 28 mln euro capeksu na ten projekt, w tym roku wydamy około jedną trzecią. Ponadto w połowie czerwca planujemy uruchomić farmę fotowoltaiczną o mocy 17 MW w Kostrzynie, żeby w pełni wykorzystać tegoroczny sezon letni. Spodziewam się, że na początku 2025 roku rozpoczniemy kolejny etap budowy farmy PV w Kostrzynie, o mocy 8-10 MW" - dodał prezes.

Podkreślił, że na terenie fabryki w Kostrzynie jest jeszcze sporo terenu, który można wykorzystać pod budowę farm PV.

Reklama

Szef Arctic Paper zapowiedział również, że prawdopodobnie niewielkim poślizgiem zakończy się w tym roku budowa zakładu opakowań w Kostrzynie.

"Budowa idzie prawie zgodnie z harmonogramem, pewne opóźnienia związane z dostawami części urządzeń mogą sprawić, że rozruch technologiczny fabryki nastąpi nie w II kwartale, a w III kwartale tego roku. Spodziewam się natomiast, że na pełną skalę zakład będzie partycypował w wyniku EBITDA grupy dopiero od 2025 roku" - podsumował Jarczyński.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,89 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)