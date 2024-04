Arctic Paper odnotował 247,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 631 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 357,07 mln zł wobec 842,98 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 475,3 mln zł wobec 973,97 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 549,15 mln zł w 2023 r. wobec 4 894,28 mln zł rok wcześniej.

"Był to kolejny rok, w którym przyszło nam działać w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym. Koniunktura, która bardzo nam sprzyjała w roku 2022, uległa drastycznej zmianie i cała branża odnotowała istotny spadek popytu i pogorszenie wyników. Niemniej dzięki szybko podjętym działaniom dostosowawczym, nawet przy istotnie zredukowanej produkcji osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki. Koncentracja na osiąganych marżach, a nie na wolumenie produkcji przyniosła zakładane efekty. Osiągnięty poziom zysku EBITDA jest drugim najlepszym wynikiem w historii Grupy. Warto odnotować bardzo mocną sytuację finansową Grupy, silny bilans i wysoki poziom przepływów gotówkowych" - napisał prezes Michał Jarczyński w liście do akcjonariuszy.

Przychody ze sprzedaży papieru spadły o 31,3% (1 119 361 tys. zł) a przychody ze sprzedaży celulozy spadły o 17,2% (225 762 tys. zł) w porównaniu do 2022 roku, podano w raporcie.

Wolumen sprzedaży papieru w 2023 roku wyniósł 431 tys. ton, tj. spadł o 30,2% r/r. Wolumen sprzedaży celulozy w 2023 roku wyniósł 356 tys. ton i spadł o 9,2% r/r, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 251,22 mln zł wobec 222,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,55 mld zł w 2023 r.

