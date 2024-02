Grupa Ambra odnotowała 31,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. roku obrotowego 2023/2024 (październik-grudzień 2023) wobec 37,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 55,1 mln zł wobec 59,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 346,75 mln zł w II kw. 2023/2024 r. wobec 336,67 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I poł. r.obr. 2023/2024 (lipiec 2023-grudzień2023 r.) spółka miała 41,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 48,82 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 545 mln zł w porównaniu z 525,09 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 87,39 mln zł wobec 91,84 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu roku obrotowego 2023/2024 ilościowa sprzedaż Grupy Ambra zmniejszyła się o 1,5% [do 58,2 mln butelek 0,75 l - przyp.red]. Nadal wysoka inflacja negatywnie wpływała na nastroje i zachowania konsumentów wina i alkoholi. Wzrost przychodów ze sprzedaży o 3,8% w tym okresie wynikał głównie z podwyżek cen sprzedaży wprowadzonych w poprzednich kwartałach" - czytamy w komunikacie.

Reklama

"Nadal odczuwalna presja kosztowa dotyczyła zarówno kosztów materiałów, surowców i towarów, jak i kosztów usług, a wprowadzone podwyżki cen sprzedaży nie w pełni pokryły wzrosty kosztów zakupu. Przełożyło się to na spadek zysku z działalności operacyjnej o 5,7 mln zł, czyli o 7,2% [do 72,7 mln zł - przyp.red]. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 41,5 mln zł i był niższy o 7,3 mln zł, czyli o 15,1% w porównaniu do wyniku I półr. poprzedniego roku obrotowego" - czytamy dalej.

Ambra podała, że wzrost sprzedaży odnotowały wina spokojne, napoje bezalkoholowe i pozostałe produkty, w szczególności marki mainstreamowe. Spadki sprzedaży dotknęły natomiast w największym stopniu produkty premium, w tym alkohole mocne.

Wzrosty na rynku polskim na poziomie 4,1% napędzane były przez główne marki Fresco, Dorato, Portadai Cono Sur. Na rynku rumuńskim wzrost sprzedaży wyniósł 23,7% (w walucie lokalnej) dzięki akwizycji producenta win Pelin De Urlati, a także dalszemu rozwojowi marki Zarea. W Czechach i Słowacji sprzedaż spadła o 8,3% (w walutach lokalnych) w wyniku dużej wrażliwości rynku na wprowadzane podwyżki cen, podano.

"W kolejnych kwartałach oczekujemy umiarkowanej poprawy nastrojów konsumenckich związanych ze spadającą inflacją. Obserwujemy również unormowanie sytuacji na rynkach zakupowych i zmniejszenie presji na ceny surowców i materiałów, co powinno średnioterminowo pozytywnie wpłynąć na rentowność naszej działalności. Kontynuujemy nasz program inwestycyjny poprawiający efektywność, wydajność i jakość produkcji oraz pozostałych procesów operacyjnych" - podsumował prezes Robert Ogór, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 41,21 mln zł wobec 32,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Ambra to największy w Polsce producent, importer i dystrybutor win. Spółka jest notowana na GPW od połowy 2005 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)