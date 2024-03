Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji Render Cube na rynku regulowanym na 22 marca br., podała spółka.

"Wejście na główny parkiet GPW był dla nas strategicznym celem i jestem bardzo zadowolony z tego, że już niedługo go spełnimy. To będzie ważny i historyczny moment dla naszej spółki. Uroczystość dołączenia do grona spółek notowanych na GPW odbędzie się 22 marca" - powiedział prezes Render Cube Damian Szymański, cytowany w komunikacie spółki.

Spółka dysponuje kwotą 20,2 mln zł w środkach pieniężnych, podano także.

"Render Cube ma za sobą rok sukcesów. Spółka wydała tryb Co-Op do swojego flagowego tytułu ["Medieval Dynasty"], co spotkało się z ogromnym wzrostem zainteresowania produkcją. Na dzień 31 grudnia 2023 roku sprzedaż gry przekroczyła 1,75 mln kopii. […] Zespół Render Cube pracuje nad wprowadzeniem trybu kooperacji także w wersji na konsole PlayStation5, Xbox Series X/S, do usługi Game Pass oraz na inne platformy. Planowany termin to I/II kw. br." - czytamy w komunikacie.

Render Cube to łódzkie studio deweloperskie założone w 2012 r. W ostatnich latach spółka skupia się na produkcji własnych tytułów, wydawanych na platformach PC. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w grudniu 2021 r. W grudniu 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Render Cube sporządzony z zamiarem przeniesienia notowań na główny parkiet GPW.

(ISBnews)