Render Cube odnotował 0,89 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2023 r. wobec 1,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 1,15 mln zł wobec 1,83 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 1,73 mln zł wobec 1,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,65 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 2,69 mln zł rok wcześniej.

"Mamy za sobą bardzo dynamiczny kwartał. 20 kwietnia Medieval Dynasty zadebiutowało na konsolach poprzedniej generacji - PS4 i Xbox One. Produkcja została bardzo dobrze odebrana przez nowych odbiorców. Zapowiedzieliśmy także więcej informacji na temat trybu co-op oraz udostępniliśmy szczegóły nowej mapy - 'The Oxbow'. Teaser z nową lokalizacją spotkał się z aprobatą społeczności i zapowiedział, że jest to jedna z czterech dużych informacji związanych z przyszłą aktualizacją zawierającą tryb Co-Op. Nasz kanał na Discord, dedykowany do rozmów z graczami, pod koniec lipca przekroczył 20 tys. uczestników. Obecnie trwają zamknięte testy Co-Op, liczymy, że premiera tego trybu będzie nowym otwarciem naszej produkcji" - powiedział prezes Damian Szymański, cytowany w komunikacie.

"Medieval Dynasty cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Podczas ostatniego Steam Summer Sale nasza pozycja oscylowała około 100 miejsca w best sellerach platformy Steam" - podkreślił prezes.

W czerwcu spółka wraz z Toplitz Productions Gmbh rozpoczęła przedpremierowe działania marketingowe dla trybu rozgrywki wieloosobowej do Medieval Dynasty. W lipcu Render Cube poinformowało, że Spectral Games, tworzące wersję w świecie Medieval Dynasty na VR, zawarło umowę z amerykańskim podmiotem - właścicielem platformy VR. Także w czerwcu Medieval Dynasty została zaktualizowana, głównie o nowe efekty wizualne jak particle i płoty oraz kilka poprawek i usprawnień, wymieniono w komunikacie.

"Nasz plan przewiduje dalszy konsekwentny rozwój naszego IP. Jeszcze w tym roku chcemy udostępnić tryb kooperacji. Z kolei premiera wersji VR Medieval Dynasty, planowana na 2024 rok, pozwoli nam dotrzeć do nowej grupy odbiorców. Operacyjnie ważnym elementem jest także zmiana rynku notowań z NewConnect na GPW. W lipcu złożyliśmy do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu. To będzie ważny krok milowy w rozbudowie naszej rozpoznawalności wśród inwestorów" - podsumował Szymański.

Na koniec ub. sprzedaż "Medieval Dynasty" wyniosła 1,2 mln kopii brutto. Gra jest dostępna na wszystkich kluczowych platformach m.in.: Steam, GoG, Epic Store, Microsoft Store, PlayStation Store, Humble Bundle Store, przypomniano także.

W I poł. 2023 r. spółka miała 1,19 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 2,83 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4,73 mln zł w porównaniu z 5,08 mln zł rok wcześniej.

Render Cube to łódzkie studio deweloperskie założone w 2012 r. W początkowym okresie działalności skupiało się na prowadzeniu prac outsourcingowych, zlecanych głównie przez innych producentów gier, co zaowocowało współpracami z m.in. CD Projekt, Techland czy Platige Image. W ostatnich latach spółka skupia się na produkcji własnych tytułów, wydawanych na platformach PC. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w grudniu 2021 r. W lipcu 2023 r. Render Cube złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zatwierdzenie prospektu w związku z przenosinami na rynek główny GPW.

(ISBnews)