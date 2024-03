PCC Exol odnotował 42,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2023 r. wobec 119,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 65,39 mln zł wobec 160,06 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 82,33 mln zł wobec 176,39 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 948,21 mln zł w 2023 r. wobec 1180,91 mln zł rok wcześniej.

"W 2023 roku Grupa PCC Exol wypracowała zysk netto na poziomie niższym o prawie 65% od 2022 roku. Z kolei wynik EBITDA osiągnął nieco mniej niż połowę wartości uzyskanej w roku poprzednim. Warto jednak podkreślić, iż wyniki te, pomimo spadku w odniesieniu do ubiegłego roku, są porównywalne do wyników z lat ubiegłych, tj. sprzed 2022 roku. Popyt rynkowy w minionym roku był zróżnicowany. Jego obniżenie widoczne było w I połowie roku, w szczególności w II kwartale. Natomiast w II połowie 2023 roku uległ poprawie, a zapotrzebowanie klientów na produkty spółki zaczęło powoli wzrastać. W 2023 roku grupa zrealizowała wolumen sprzedaży wyższy o ponad 1 tys. ton względem roku 2022. Niestety obniżki cen na rynku przełożyły się negatywnie na poziom przychodów, a to z kolei na spadek marży na sprzedaży o 3,7 pkt proc." - napisali prezes Dariusz Ciesielski i wiceprezes Rafał Zdon w liście do akcjonariuszy.

W grupie do zastosowań przemysłowych w 2023 roku grupa zrealizowała wolumen sprzedaży na porównywalnym poziomie do roku poprzedniego. Niższe ceny sprzedaży spowodowały jednak spadek przychodów ze sprzedaży o ponad 21%. Jednocześnie odnotowano tu największy wzrost liczby aktywnych klientów. W ramach produktów do zastosowań przemysłowych rozpoczęto budowanie oferty dla przemysłu ceramicznego. Rozszerzona została też oferta produktowa dla branży budowlanej, farb i lakierów, branży tekstylnej, agrochemikaliów oraz branży wydobywczej. W samym IV kwartale 2023 r. ilość i wartość sprzedaży była niższa niż w III kwartale, podano również.

"W grupie produktów do zastosowań kosmetyczno-detergencyjnych Grupa PCC Exol zrealizowała w 2023 roku wolumen sprzedaży na poziomie wyższym niż rok wcześniej. Nie znalazło to jednak odzwierciedlenia w przychodach ze sprzedaży. W efekcie niższych cen na rynku w roku 2023 odnotowaliśmy spadek przychodów w tej grupie produktów. Jednocześnie dla tej grupy produktów w prezentowanym okresie ważne było m.in. wprowadzenie do oferty wysoce skoncentrowanego surfaktantu. W IV kwartale 2023 roku wolumen sprzedaży utrzymywał się na bardzo zbliżonym poziomie do odnotowanego w III kwartale" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 49,99 mln zł wobec 116,12 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 948 mln zł w 2023 r.

(ISBnews)