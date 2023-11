PCC Exol odnotował 13,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 27,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 19,52 mln zł wobec 38,97 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 23,69 mln zł wobec 43,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 227,43 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 294,98 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 38,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 100,41 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 734,74 mln zł w porównaniu z 902,75 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 71,8 mln zł wobec 146,03 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Po trzech kwartałach 2023 roku Grupa PCC Exol wypracowała zysk netto na poziomie niższym o ponad 60% od ubiegłorocznego w tym samym okresie. Z kolei wynik EBITDA osiągnął połowę wartości wyniku uzyskanego w analogicznym okresie 2022 roku. Warto jednak podkreślić, iż wyniki te, pomimo spadku w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, są wyższe w stosunku do porównywalnych okresów z lat ubiegłych, tj. sprzed 2022 roku. W trzech kwartałach przychody Grupy spadły, jednak miało to miejsce przy stabilnym wolumenie i spadających cenach surowców" - napisał zarząd w liście do inwestorów dołączonym do raportu.

Reklama

Popyt rynkowy w minionych dziewięciu miesiącach był zróżnicowany. W pierwszej połowie 2023 roku, a w szczególności w drugim kwartale, rynek mierzył się z obniżeniem popytu. Z kolei w trzecim kwartale zapotrzebowanie wśród klientów spółki uległo zwiększeniu, co przełożyło się na wzrost wolumenu sprzedaży i poprawę wyników grupy w porównaniu do drugiego kwartału bieżącego roku, podkreślił zarząd.

"W prezentowanym okresie grupa produktów do zastosowań przemysłowych zrealizowała wolumen sprzedaży na porównywalnym poziomie jak w tym samym okresie roku poprzedniego. W tej grupie produktowej odnotowaliśmy największy wzrost liczby aktywnych klientów. W ramach produktów do zastosowań przemysłowych rozpoczęliśmy budowanie oferty dla przemysłu ceramicznego. Rozszerzona została też oferta produktowa dla branży tekstylnej, agrochemikaliów oraz branży wydobywczej. Jednocześnie w trzecim kwartale nastąpił wzrost wolumenu sprzedaży wobec drugiego kwartału" - czytamy dalej.

Również w grupie produktów do zastosowań kosmetyczno-detergencyjno Grupa PCC Exol zrealizowała w trzech kwartałach wolumen sprzedaży na porównywalnym poziomie jak w tym samym okresie rok wcześniej. Ważne było m.in. wprowadzenie do oferty wysoce skoncentrowanego surfaktantu stosowanego w produktach kosmetycznych i detergentach. Spółka dokonuje też modyfikacji produktów tak, aby jak najlepiej odpowiadały potrzebom klientów. Również w tej grupie produktów w trzecim kwartale nastąpił wzrost wolumenu sprzedaży wobec kwartału poprzedniego, wskazał zarząd.

Dodał, że spółka uważa, iż są przesłanki, aby spodziewać się w nadchodzących miesiącach ustabilizowanego, lekko wzrastającego popytu ze strony konsumentów surfaktantów w Europie. Jednocześnie w kolejnych kwartałach może występować wysoka presja podażowa ze strony producentów zintegrowanych surowcowo, którzy przekierowują posiadane surowce na produkcję surfaktantów, odstępując od produkcji wyrobów dla sektorów mniej dochodowych.

"W Płocku kontynuowaliśmy, aktualnie już zaawansowane, prace w ramach budowy drugiej linii technologicznej wytwórni Etoksylatów II. Jej zakończenie jest planowane na przyszły rok. Równolegle, w minionych kwartałach kontynuowaliśmy również prace nad największą inwestycją grupy, polegającą na budowie nowego zakładu produkcji alkoksylatów i innych związków chemicznych w Brzegu Dolnym. Przedsięwzięcie to realizowane jest przez PCC BD, spółkę współkontrolowaną przez PCC Exol i PCC Rokita. Obecnie trwa projektowanie poszczególnych elementów instalacji, a spółka PCC BD otrzymała pozwolenie na budowę i kontynuowane są pierwsze prace budowlane" - czytamy dalej w liście zarządu.

"Ambitny program inwestycyjny pozwoli nam na poszerzenie portfela produktowego spółki. Dzięki nowym instalacjom będziemy mogli oferować etoksylaty, które znajdą zastosowanie w wielu aplikacjach w branży środków higieny osobistej, budowlanej, farmaceutycznej, tekstylnej, obróbki metali czy środków ochrony roślin. Już teraz prowadzimy aktywne prace marketingowe oraz badawczo-rozwojowe związane z rozwojem nowej oferty, której produkcja będzie realizowana na nowych instalacjach. Intensyfikacja prowadzonych prac badawczych będzie wymagała zapewnienia odpowiedniej infrastruktury oraz zasobów. W związku z tym w przyszłym roku planujemy znaczące zwiększenie powierzchni laboratoryjnej dedykowanej wsparciu projektów inwestycyjnych" - wskazano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 42,73 mln zł wobec 96,75 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 180,91 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)