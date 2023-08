PCC Exol odnotował 5,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 33,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 11,02 mln zł wobec 45,85 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 15,26 mln zł wobec 49,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 225,71 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 310,17 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2023 r. spółka miała 25,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 72,69 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 507,31 mln zł w porównaniu z 607,77 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 48,11 mln zł wobec 102,94 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Wolumen sprzedaży Grupy ukształtował się na niższym poziomie niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, tj. 49,6 tys. ton. Spadek wolumenu zanotowano zarówno w grupie surfaktantów do zastosowań w detergentach i kosmetykach, jak i w grupie produktów do zastosowań przemysłowych" - czytamy w sprawozdaniu.

"Grupa PCC Exol wypracowała o ponad połowę niższy zysk EBITDA, a zysk netto stanowił jedną trzecią zysku netto za pierwsze półrocze 2022 roku. Jednak mimo spadków wobec rezultatów w analogicznym okresie 2022 r., obecne wyniki Grupy są lepsze od tych uzyskanych w porównywalnych okresach z lat ubiegłych, tj. sprzed rekordowego 2022 roku. Natomiast należy zauważyć, iż z kwartału na kwartał sytuacja się pogarsza" - czytamy również.

Pierwsze półrocze 2023 roku charakteryzowało się niższym zapotrzebowaniem na produkty z grupy surfaktantów do zastosowań w detergentach oraz środkach myjąco-czyszczących niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, w szczególności dotyczyło to produktów masowych. Przychody Grupy ze sprzedaży produktów do zastosowań w detergentach i kosmetykach spadły wobec pierwszego półrocza 2022 o 15%. W kolejnych okresach wpływ na rynek surfaktantów mogą mieć zmiany na rynku surowców chemicznych, głównie w zakresie olejów naturalnych i ich pochodnych oraz import surfaktantów z Azji, podkreśliła spółka.

"W grupie produktów do zastosowań przemysłowych również odnotowaliśmy spadki, wartość sprzedaży wobec pierwszego półrocza 2022 r. była niższa o blisko 19%. Sprzedaż była niższa mimo zwiększonego zapotrzebowania w takich branżach, jak przemysł budowlany, przemysł papierniczy oraz farby i powłoki. Jednocześnie obniżył się popyt po stronie takich branż jak czyszczenie przemysłowe, przemysł tekstylny i skórzany. Tendencja ta może utrzymać się w kolejnych okresach tego roku. Niesprzyjająca jest również agresywna polityka cenowa konkurencji, w szczególności z kierunków azjatyckich" - czytamy dalej.

Grupa wypracowała marżę na sprzedaży na poziomie 19,2%, tj. niższą o 4,3 pkt proc. r/r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 29,56 mln zł wobec 68,39 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 180,91 mln zł w 2022 r.

