Thorium Space spodziewa się debiutu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) najwcześniej pod koniec 2024 r. lub na początku 2025 r., poinformował prezes Paweł Rymaszewski. Podkreślił, że wcześniej będzie miała miejsce co najmniej jedna runda finansowania.

"Czy wybieramy się na giełdę? Gdybyśmy się nie wybierali na giełdę, to pewnie dzisiaj bym się tutaj nie prezentował. Taki jest plan - chcemy iść na dużą giełdę. Przynajmniej na dzień dzisiejszy jest taki plan, już od jakiegoś czasu. Czynimy kroki w tym w tym kierunku. […] My tak naprawdę celujemy nie wcześniej niż na koniec tego roku, początek przyszłego, bo - wiadomo - to trwa. Oczywiście, po drodze będą rundy, czy na pewno będzie jedna runda i później sama na giełda" - powiedział Rymaszewski podczas prezentacji na GPW Innovation Day.

W połowie 2023 r. Thorium Space informowało, że rozważa dual listing na giełdzie luksemburskiej i GPW w Warszawie.

Thorium Space to firma z sektora zaawansowanych systemów komunikacji satelitarnej (Space Advanced Communication Company). Zajmuje się projektowaniem nowatorskich rozwiązań technologicznych w zakresie konstruowania pojazdów kosmicznych i inteligentnych anten macierzowych, mających zastosowanie w branży kosmicznej i sektorze obronności. Posiada biura we Wrocławiu i Warszawie.

