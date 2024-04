Pepco Group odnotowała 1 349 mln euro przychodów w II kw. roku obrotowego 2023/2024 (styczeń-marzec 2024), co oznacza wzrost o 11,7% r/r przy założeniu stałego kursu walutowego, w tym Pepco - o 14,7% do 820 mln euro, a Poundland Group wzrost o 4,5% do 458 mln euro, podała spółka.

Spółka zaznaczyła, że działalność w Austrii jest obecnie uznawana za zakończoną po wyjściu Grupy z Pepco Austria i z tego względu, wszystkie liczby, w tym porównania, wyłączają dane dot. Austrii.

Przychody Grupy w warunkach porównywalnych (LFL) spadły o 2,9% r/r w II kw. i o 2,5% w I poł. 2023/2024, podano. Przychody Pepco w ujęciu LFL spadły o 2,8% w II kw. i o 3,2% w I półr. przy wysokiej bazie odniesienia sprzed roku, kiedy to sprzedaż LFL wzrosła o 15,8% w I półr. r. obr. 2022/2023.

Reklama

Przychody LFL Poundland spadły w I półr. o 0,7% przy silnych wynikach sprzedaży produktów szybkozbywalnych, przy słabszych wynikach sprzedaży odzieży oraz towarów codziennego użytku, na co wpływ miał proces przechodzenia na ofertę produktową Pepco. Przychody LFL Dealz spadły o 4,6% z uwagi na zaplanowaną zmianę oferty produktów codziennego użytku na towary dostarczane przez Pepco.

Grupa uruchomiła łącznie 289 nowe sklepy netto w I półr. i wciąż spodziewa się uruchomić łącznie co najmniej 400 nowych sklepów netto w roku obrotowym 2024, podano także. Liczba otwarć nowych sklepów w II kw. zgodnie z założeniami zmniejszyła się i wyniosła 86 nowych sklepów netto, w porównaniu do 203 nowych sklepów netto w I kw. Na koniec I półr. liczba sklepów wyniosła 4 845.

Reklama

Przychody Grupy za I półr. r.obr. 2023/2024 wyniosły 3 200 mln euro i wzrosły o 11% r/r przy stałym kursie walutowym.

"W pierwszym półroczu kontynuowaliśmy postępy w realizacji naszej nowej strategii, zwiększając przychody o 11% do 3 200 mln euro i utrzymując pozytywną trajektorię marży brutto. Chociaż otoczenie handlowe pozostaje trudne, jesteśmy podbudowani oznakami poprawy wyników w drugim kwartale na niektórych z naszych głównych rynków Pepco w Europie Środkowo-Wschodniej - kluczowym regionie geograficznym dla Grupy. Spodziewamy się dalszej kontynuacji trendu wzrostowego sprzedaży LFL w Pepco w drugiej połowie roku" - powiedział przewodniczący wykonawczy (Executive Chair) Pepco Group Andy Bond, cytowany w komunikacie.

"Nadal koncentrujemy się na kontroli kosztów i jesteśmy na dobrej drodze do znacznego obniżenia nakładów inwestycyjnych w tym roku, co sprawia, że jesteśmy coraz bardziej pewni generowania zwiększonego przepływu wolnych środków pieniężnych w roku obrotowym 2024. Nasza poprawa marż jest napędzana przez kombinację czynników makroekonomicznych, od obniżenia kosztów, w tym towarów i frachtu, po korzystniejsze kursy wymiany walut, a także własne działania optymalizacyjne, w tym zwiększoną efektywność zakupów i łańcucha dostaw" - dodał.

Podkreślił też, że zgodnie z planem, w II kw. Grupa przyjęła wyważone podejście do otwierania nowych sklepów, koncentrując się na rynkach, co do których jest pewna, że wygenerują najwyższe stopy zwrotu.

"To ukierunkowane podejście będzie kontynuowane w nadchodzących kwartałach, jako część naszej odnowionej strategii mającej na celu zwiększenie podstawowej rentowności poprzez bardziej zdyscyplinowane podejście do wzrostu i inwestycji. Grupa jest przekonana, że w tym roku finansowym osiągnie rentowny wzrost - odzwierciedlający silniejszą i bardziej odporną działalność - ponieważ nadal dążymy do zbudowania wiodącej pozycji na rynku europejskich detalistów dyskontowych" - wskazał Bond.

Grupa ogłosiła w lutym br., że z uwagi na wyniki dogłębnej analizy bieżących wyników, zaprzestanie działalności w Austrii, jako że nie przewiduje osiągnięcia przez rynek austriackich odpowiednich poziomów rentowności. Grupa prowadziła 83 sklepy Pepco w tym kraju.

Grupa przypomniała też, że 27 lutego 2024 r., Grupa Pepco stała się celem złożonego ataku phishingowego na swoją działalność na Węgrzech, co poskutkowało utratą kapitału w wysokości ok. 15,5 mln euro. Śledztwo węgierskiej policji w tę sprawę trwa, co dotyczy również potencjalnego odzyskania tych pieniędzy. Firma prowadzi obecnie pełny przegląd szkoleń i procedur dotyczących ataków phishingowych w całej Grupie.

Grupa Pepco powstała w 2015 roku i składa się z sieci detalicznych Pepco, Dealz i Poundland. Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

(ISBnews)