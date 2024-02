Działalność Grupy Pepco na Węgrzech stała się celem złożonego ataku phishingowego, w wyniku którego utracono środki pieniężne o wartości ok. 15,5 mln euro, podała spółka.

"Grupa podjęła natychmiastowe kroki, by wyjaśnić i odpowiednio zareagować na ten incydent, a przy tym zapewnić bezpieczeństwo systemów IT całej Grupy, jak również wewnętrznego nadzoru finansowego. Podjęto również dodatkowe działania mające na celu przetestowanie i ulepszenie obecnych zasad i procedur. W rezultacie ataku utracono środki pieniężne o wartości ok. 15,5 milionów euro, nie uwzględniając potencjalnego odzyskania całości lub części tej kwoty. Nie jest obecnie jasne, czy Grupie uda się odzyskać całość lub część tej kwoty, ale Pepco pracuje nad tym wraz z bankami oraz policją. Na chwilę obecną, nie ma informacji by ten incydent dotyczył informacji bądź danych pochodzących od klientów, dostawców lub pracowników" - czytamy w komunikacie.

Grupa utrzymuje zdrowy bilans, z płynnością na poziomie ponad 400 mln euro (w ramach kapitału własnego oraz kredytów), a generacja gotówki z działalności pozostaje silna. Grupa podchodzi niezwykle poważnie do kwestii kontroli finansowej oraz cyberbezpieczeństwa, a obecnie przeprowadza kontrolę tych systemów i procesów w całej grupie, by zapewnić lepsze zabezpieczenia w przyszłości, podano także.

Grupa Pepco powstała w 2015 roku i składa się z sieci detalicznych Pepco, Dealz i Poundland. Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

(ISBnews)