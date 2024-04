Grupa Pepco oczekuje poprawy wyników LFL w II połowie roku obrotowego 2023/2024 (kwiecień 2024-wrzesień 2024), a także zwiększenia rentowności w całym roku, podała spółka.

"Warunki dla handlu pozostają wymagające w większości krajów Europy, ale jesteśmy podbudowani poprawą wskaźników sprzedaży LFL na niektórych z naszych kluczowych rynków w Europie Środkowo-Wschodniej w II kw. Ogólne wyniki w I półroczu są porównywane z wysoką zeszłoroczną bazą odniesienia ale spodziewamy się, że wyniki LFL poprawią się w drugiej połowie roku obrotowego. W przypadku Poundland, na działaniach w I półroczu wpływ miała istotna zmiana polegająca na przejściu na ofertę Pepco w ofercie konsumenckiej w kategorii odzieży oraz towarów ogólnego przeznaczenia. Te zmiany w znacznym stopniu się już zakończyły i kolejne miesiące powinny przynieść sukcesywną poprawę osiąganych rezultatów z działalności" - czytamy w komunikacie.

"Jesteśmy nadal optymistycznie nastawieni z uwagi na oczekiwaną poprawę marży brutto w ujęciu rok do roku, wynikającą z naszej działalności pod marką Pepco, która pomoże zwiększyć rentowność w całym roku. Poprawa marży brutto wynika ze zmniejszenia kosztów nakładów, w tym towarów i frachtu, poprawy kursów walutowych oraz poprawy marży na kupnie. Podczas gdy sytuacja na Morzu Czerwonym nadal prowadzi do pewnych dopłat do stawek frachtowych i opóźnień w czasie realizacji kontenerów, Grupa zarządza dostępnością produktów w całej firmie i na chwilę obecną nie spodziewa się, aby miało to znaczący wpływ na marżę brutto w drugiej połowie roku" - czytamy dalej.

Grupa jest nadal przekonana o osiągnięciu rentownego wzrostu w tym roku finansowym, utrzymując ścisłą koncentrację na osiąganiu zwrotów we wszystkich obszarach działalności, jednocześnie koncentrując się na mierzalnym wzroście na głównych rynkach, podkreślono.

"Ponadto kierownictwo koncentruje się na zwiększaniu efektywności łańcucha dostaw i zaplecza organizacyjnego oraz dalszym wzmacnianiu kontroli. Oczekujemy, że wszystkie te inicjatywy przyczynią się do dalszego wzrostu w perspektywie średnioterminowej. Grupa utrzymuje silny bilans z dostępem do ponad 450 mln euro dostępnego kapitału (z gotówki i kredytów) i nadal generuje wysokie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Ta solidna podstawa, wraz z silnym kapitałem marki i udziałem w rynku na naszym głównym rynku Europy Środkowo-Wschodniej oraz sprawdzonym, rentownym modelem sklepów, daje nam ciągłą wiarę w możliwość zbudowania wiodącego europejskiego detalisty dyskontowego" - napisano też w materiale.

Grupa podała dziś, że Pepco Group odnotowała przychody 1 349 mln euro w II kw. roku obrotowego 2023/2024 (styczeń-marzec 2024), co oznacza wzrost o 11,7% r/r przy założeniu stałego kursu walutowego, w tym Pepco o 14,7% do 820 mln euro, a Poundland Group wzrost o 4,5% do 458 mln euro. Przychody Grupy w warunkach porównywalnych (LFL) spadły o 2,9% r/r w II kw. i o 2,5% w I półr. 2023/2024, podano.

Przychody Grupy za I półr. r.obr. 2023/2024 wyniosły 3 200 mln euro i wzrosły o 11% r/r przy stałym kursie walutowym.

Spółka zaznaczyła, że działalność w Austrii jest obecnie uznawana za zakończoną po wyjściu Grupy z Pepco Austria i z tego względu, wszystkie liczby, w tym porównania, wyłączają dane dot. Austrii.

Grupa Pepco powstała w 2015 roku i składa się z sieci detalicznych Pepco, Dealz i Poundland. Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

(ISBnews)