Pepco Group liczy na poprawę marży brutto i jej powrót do poziomów sprzed czasów COVID-19. Jest też optymistyczne nie tylko co do wyników w II półroczu r.obr. 2023/2024 (kwiecień-wrzesień 2024), ale też w długim terminie, poinformował przewodniczący wykonawczy (Executive Chair) Pepco Group Andy Bond.

"Jesteśmy optymistyczni zarówno co do długiego terminu, jak i co do II półrocza i co do tego, że sprzedaż i rentowność będą kontynuować swój dobry trend. Widzimy poprawiające się wzrosty, przyspieszenie w marży brutto i jesteśmy przekonani co do osiągnięcia silnego progresu marży brutto i w II półroczu, i w całym roku. Nadal jest dużo pracy do wykonania, np. zakładamy lepsze zarządzanie łańcuchem dostaw" - powiedział Bond podczas telekonferencji.

Reklama

"Powinniśmy widzieć poprawę na wszystkich naszych rynkach w naszym biznesie. Jesteśmy coraz bardziej przekonani, że marża brutto powróci do poziomów przedcovidowych i mamy bardzo silne przekonanie co do poprawy marży brutto" - dodał.

Nastroje konsumentów na rynkach CEE

Reklama

Ocenił też, że nastroje konsumentów na rynkach CEE będą się poprawiać, w tym także w Polsce, m.in. dzięki podwyżce płacy minimalnej.

Wskazał też, że Grupa będzie w stanie podać więcej prognoz co do całego roku 23 maja, przy okazji publikacji wyników za I półrocze r.obr. 2023/2024 (sześć miesięcy zakończonych 31 marca 2024 r.).

Przychody Pepco Group w II kw. roku obrotowego 2023/2024

Pepco Group odnotowała przychody 1 349 mln euro w II kw. roku obrotowego 2023/2024 (styczeń-marzec 2024), co oznacza wzrost o 11,7% r/r przy założeniu stałego kursu walutowego, w tym Pepco o 14,7% do 820 mln euro, a Poundland Group wzrost o 4,5% do 458 mln euro. Przychody Grupy w warunkach porównywalnych (LFL) spadły o 2,9% r/r w II kw. i o 2,5% w I półr. 2023/2024, podano.

Przychody Grupy za I półr. r.obr. 2023/2024 wyniosły 3 200 mln euro i wzrosły o 11% r/r przy stałym kursie walutowym.

Grupa Pepco powstała w 2015 roku i składa się z sieci detalicznych Pepco, Dealz i Poundland. Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

(ISBnews)