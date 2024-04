Kino Polska odnotowało 51,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 47,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 66,51 mln zł wobec 60,74 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 124,09 mln zł wobec 120,12 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 294,21 mln zł w 2023 r. wobec 284,82 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Rentowność netto wzrosła do 17,6%, tj. o 0,9 pkt. proc. więcej r/r., a marża EBITDA wyniosła 42,2% podobnie jak rok wcześniej.

Przychody z emisji zwiększyły się o 3,2% r/r i stanowiły 51,2% całkowitej sprzedaży Grupy. Wpływy z reklam zwiększyły się 0,2% r/r, a ich udział w przychodach ogółem stanowił 36,4%. Przychody na rynkach międzynarodowych wyniosły 103,4 mln zł (+5,9% r/r) i stanowiły 35,1% całkowitych przychodów Grupy.

"W 2023 roku Grupa Kino Polska odnotowała wzrosty wszystkich kluczowych wskaźników finansowych. Zwiększyliśmy przychody i pierwszy raz w historii Grupy przekroczyliśmy poziom 50 mln zł rocznego zysku netto. Do wzrostu przyczyniły się przede wszystkim wyniki kanałów filmowych marki FilmBox oraz kanałów tematycznych i sprzedaż praw licencyjnych. Warto także zwrócić uwagę, na nasze rosnące przychody w segmencie Produkcji kanałów telewizyjnych, które są efektem produkcji kanałów zagranicznych dla Grupy Canal+. To obecnie jeszcze stosunkowo niewielki, ale dynamicznie rozwijający się segment naszej działalności, w którym widzimy potencjał biznesowy" - powiedziała członkini zarządu Grupy Kino Polska, CFO oraz COO w SPI International B.V. Katarzyna Woźnicka, cytowana w komunikacie.

Na koniec 2023 r. największy udział w przychodach Grupy Kino Polska miał segment Kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne (+5,9 mln zł, +4,0% r/r), gdzie znaczna część wyniku generowana jest na rynkach międzynarodowych. W omawianym okresie segment Stopklatka nieznacznie obniżył swoje przychody r/r do poziomu 43,9 mln zł (-1% r/r). W tym segmencie nadal widoczny był wpływ zmian regulacyjnych. Porównując jednak wyniki samego czwartego kwartału 2023 r., Stopklatka zanotowała wzrost przychodów o 0,5 mln zł r/r (+4,4% r/r), podano.

Kanały marki Kino Polska wygenerowały przychody w wysokości 33,5 mln zł, tj. o 10,1% mniej r/r, co miało związek głównie z niższą oglądalnością r/r, co przełożyło się na spadki przychodów z reklamy. Ten segment notuje stabilny poziom kosztów, co pozwala Grupie zachowywać wysoką rentowność w tym obszarze.

Spółka wskazała, że nowe premierowe propozycje i zmiana strategii programowej przyciągnęły nowych widzów i korzystnie wpłynęły na przychody segmentu Zoom TV, który zwiększył swoje przychody o 10,1% r/r do 26,4 mln zł. Segment Produkcja kanałów telewizyjnych wygenerował w 2023 roku przychody w wysokości 4,4 mln zł (+123,2% r/r), co wynika przede wszystkim z produkcji kanałów zagranicznych dla Grupy Canal+. Segment Sprzedaż praw licencyjnych na koniec 2023 r. wzrósł do 30,0 mln zł (+9,6% r/r).

Na koniec 2023 r. stan środków pieniężnych Grupy wynosił 24,7 mln zł, już po uwzględnieniu faktu, że w 2023 r. Grupa Kino Polska udzieliła pożyczki typu cash-pool podmiotowi powiązanemu SPI International BV w kwocie 36,9 mln zł. To element systemu funkcjonującego w ramach Grupy SPI International, który pozwala na efektywne wykorzystanie gotówki generowanej w ramach Grupy na realizację jej dalszych celów biznesowych. Z takiego rozwiązania – gdyby zaistniała taka konieczność – mogłaby skorzystać również Grupa Kino Polska. Grupa Kino Polska na koniec 2023 r. niemal nie miała zobowiązań wynikających z kredytów czy pożyczek.

"Bycie częścią SPI International i szerzej, Grupy Canal+, pozwala Grupie Kino Polska systematycznie umacniać pozycję na rynku medialnym, a także zwiększać wyniki finansowe. Wspólnie z Canal+ wypracowaliśmy już kilka obszarów synergii i w dalszym ciągu pracujemy nad kolejnymi. Przykładem może być m.in. współpraca w zakresie produkcji kanałów telewizyjnych na rynki zagraniczne. Grupa Kino Polska dysponuje odpowiednim zespołem, zapleczem technicznym oraz posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu kanałami, by rozwijać się dalej w tym obszarze. Innym przykładem efektywnej współpracy jest rozstrzygnięty w ubiegłym roku przetarg zainicjowany przez CANAL+ Polska na wspólnego brokera reklamowego. W efekcie utworzyliśmy wspólne biuro reklamy, o nazwie Canal+ Advertising, w ramach którego oferujemy różnorodne produkty reklamowe, dopasowane do szerokiego profilu widza" - powiedział członek zarządu Grupy Kino Polska oraz CEO SPI International B.V. Erwan Luherne.

Na koniec 2023 r. kanały Grupy Kino Polska osiągnęły łączny udział w oglądalności widowni komercyjnej na poziomie 2,55%, co oznacza spadek na poziomie 5,2% w porównaniu z 2022 r. (SHR%, All 16-59, live). W 2023 r. wyniki oglądalności kanałów Grupy wciąż pozostawały pod wpływem zmian regulacyjnych i wyzwań związanych z dużą konkurencją na rozdrobnionym rynku kanałów telewizji naziemnej, podkreślono w materiale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 36,82 mln zł wobec 20,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Kino Polska, będąca częścią SPI International, firmy należącej do Grupy Canal+, zajmuje się dystrybucją i produkcją treści dla telewizji na różne platformy oraz dla kin. Jest również nadawcą tematycznych kanałów telewizyjnych. W portfolio Grupy znajdują się m.in. takie kanały telewizyjne, jak: Stopklatka, Zoom TV, Kino Polska, Kino Polska Muzyka, Kino TV, Dizi, Gametoon i kanały marki FilmBox. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 r.

(ISBnews)