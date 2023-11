Kino Polska odnotowało 8,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 6,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 12,31 mln zł wobec 10,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 69,94 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 64,99 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 32,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 28,13 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 214,74 mln zł w porównaniu z 204,32 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 87,73 mln zł wobec 85,46 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"W omawianym czasie wzrosty zostały odnotowane we wszystkich kategoriach przychodów za wyjątkiem sprzedaży reklam. Przychody z emisji zwiększyły się o 5,3% r/r, wpływy ze sprzedaży licencji o 13% r/r, natomiast wpływy z reklamy zmniejszyły się o 0,3% r/r" - czytamy w sprawozdaniu.

Przychody ze sprzedaży reklam na kanale Stopklatka spadły w analizowanym okresie o 4,3% r/r (-1 348 tys. zł). Kanały marki Kino Polska wygenerowały o 18% mniej przychodów z reklamy (-2 748 tys. zł), natomiast na kanałach filmowych marki FilmBox i kanałach tematycznych zanotowano wzrost, który wyniósł 13,8% (+1 632 tys. zł), co jest także efektem wyższych przychodów na kanale Kino TV oraz rosnących wpływów z rynku czeskiego. Przychody ze sprzedaży czasu reklamowego stacji Zoom TV, w porównaniu do analogicznych miesięcy poprzedniego roku, były wyższe o 14,1% (+2 204 tys. zł), podano.

Grupa wypracowała także większe przychody z emisji (5,3% wzrost r/r, +5 708 tys. zł), głównie dzięki segmentowi Kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne. W okresie I-III kw. 2023 r. najdynamiczniej rozwijały się takie rynki jak Polska, Węgry, Bułgaria oraz kraje Półwyspu Bałkańskiego. Wpływy z emisji wygenerowane przez segment Kanały marki Kino Polska zanotowały 1% spadek r/r ( -84 tys. zł), podano także.

"Osiągnięty przez grupę kapitałową zysk na działalności operacyjnej był w omawianych miesiącach o 16% wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku 2022. Wynika to przede wszystkim z korzystniejszego ukształtowania się kursów walutowych w porównaniu do zeszłego roku i tym samym dużo niższych kosztów odnotowanych z tego tytułu w pozostałych kosztach operacyjnych. Na wyższy zysk na działalności operacyjnej wpłynęło również utworzenie niższych odpisów aktualizujących wartość należności. W analizowanym okresie całościowa dynamika wzrostu przychodów i kosztów, odnotowana na segmentach, kształtowała się na podobnym poziomie. Natomiast zanotowany w tym czasie zysk netto z działalności kontynuowanej zwiększył się rok do roku o 15,5%. Głównym czynnikiem, który doprowadził do wzrostu wskazanych wyników była większa rentowność segmentów Kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne (+ 4 298 tys. zł) oraz Zoom TV (+ 6 913 tys. zł)" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 12,82 mln zł wobec 12,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Kino Polska TV to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 r.

