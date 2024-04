Fabrity Holding ogłosił zaproszenie do sprzedaży 192,5 tys. akcji własnych, reprezentujących 7,83% kapitału zakładowego, po cenie 40 zł/szt., podała spółka.

Inwestorzy mogą odpowiedzieć w dniach 15-22 kwietnia br., a rozliczenie ma nastąpić 25 kwietnia.

"Realizujemy właśnie uchwałę walnego zgromadzenia z 3 stycznia br., która jest elementem dystrybucji zysków do akcjonariuszy. W poprzednich latach wypłacaliśmy wysokie dywidendy, natomiast w tym roku ze względów formalnych wykorzystujemy zarówno skup akcji o wartości 7,7 mln zł, jak również dywidendę, aby łącznie do akcjonariuszy trafiło zapowiedziane wcześniej około 15 mln zł. Uchwałę w sprawie finalnej kwoty dywidendy i terminu jej wypłaty podejmie walne zgromadzenie" - powiedział wiceprezes Artur Piątek, cytowany w komunikacie.

Spodziewana wypłata 15 mln zł do akcjonariuszy za rok 2023 to w przeliczeniu ok. 6 zł na akcję. Z kolei za lata 2021-2022 trafiło do nich tytułem dywidendy łącznie 12,4 zł na akcję. Jest to efektem skutecznego rozwoju i dochodowości biznesów grupy oraz sprzedaży spółki Oktawave w czerwcu 2022, przypomniano.

Grupa Fabrity (dawniej Grupa K2) dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi z obszarów software engineering, jak również usługi transformacji cyfrowej. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)