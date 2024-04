Fabrity odnotowało 12,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 24,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 6,4 mln zł wobec 4,97 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 8,65 mln zł wobec 7,61 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług sięgnęły 68,72 mln zł w 2023 r. wobec 53,41 mln zł rok wcześniej.

"Jesteśmy szczególnie dumni z tego, że w roku 2023 Grupa Fabrity utrzymała wysokie tempo wzrostu przychodów z poprzednich lat. Przychody ze sprzedaży usług zwiększyły się r/r o 29% i sięgnęły 68,7 mln zł. Przychody operacyjne wzrosły nieco mocniej, tj. o 34% r/r do 62,4 mln zł. Oznacza to, że proporcjonalnie mocniej niż w 2022 roku opieraliśmy nasze usługi na własnych specjalistach projektowych i własnych produktach. Poprawiliśmy również wyniki - zysk operacyjny zwiększył się r/r również o blisko 29%, do 6,4 mln zł, pomimo znacznego osłabienia kursu euro. Wyniki te, w moim przekonaniu, są twardym dowodem na to, że konsekwentne budowanie portfela wartościowych klientów, dla których możemy realizować ważne i długoterminowe projekty, to właściwa strategia trwałego rozwoju i wzrostu wartości firmy, niezależnie od okoliczności rynkowych" - napisał prezes Tomasz Burczyński w liście dołączonym do raportu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 48,52 mln zł wobec 19,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Fabrity (do sierpnia 2023 roku Grupa K2) dostarcza rozwiązania i usługi w obszarach transformacji cyfrowej i marketingu digitalowego, oparte o analitykę i tworzenie rozwiązań software. Działalność Grupy jest zdywersyfikowana - obok spółki holdingowej działają dwa segmenty operacyjne: software oraz spółka PerfectBot, w której Fabrity Holding posiada 50% udziałów. W lutym 2024 roku segment software poszerzył się o rozwiązania e-commerce wraz z nabyciem pakietu większościowego w spółce Panda Group. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)