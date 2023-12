Akcjonariusze Fabrity Holding zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 3 stycznia 2024 r., o skupie do 110 tys. akcji własnych po 70 zł za sztukę, podała spółka.

"W poprzednich latach wypłacaliśmy wysokie dywidendy, natomiast obecnie, zgodnie z tym, co sygnalizowaliśmy, ze względów formalnych nie możemy dokonać zakładanej dystrybucji środków do akcjonariuszy tylko poprzez dywidendę. Dlatego proponujemy w części skup akcji o charakterze dywidendowym - z możliwie wysoką ceną jednostkową, równym traktowaniem wszystkich akcjonariuszy i umorzeniem skupionych akcji" - powiedział wiceprezes Artur Piątek, cytowany w komunikacie.

Obecny kurs akcji Fabrity Holding to około 36 zł, co oznacza, że proponowana cena skupu jest prawie dwukrotnie wyższa. To oraz proporcjonalna redukcja zapisów, jakie będą mogli złożyć na równych zasadach wszyscy akcjonariusze i planowane umorzenie skupionych akcji podkreślają dywidendowy charakter proponowanego skupu akcji własnych. Po sprzedaży spółek marketingowych z końcem września br. zarząd w pierwszych symulacjach wskazywał na możliwość łącznej dystrybucji około 15 mln zł w formie dywidendy i/lub skupu akcji własnych, zaznaczając jednocześnie potrzebę weryfikacji kwoty i sposobu dystrybucji środków przed formalnymi propozycjami uchwał na walne zgromadzenie. Uchwalenie dywidendy z zysku roku 2023 będzie możliwe po zamknięciu roku finansowego, przypomniano.

Do akcjonariuszy za lata 2021-2022 trafiło tytułem dywidendy łącznie 12,4 zł na akcję. Jest to efektem skutecznego rozwoju i dochodowości biznesów grupy oraz sprzedaży spółki Oktawave w czerwcu 2022. Kolejna dystrybucja środków do akcjonariuszy jest związana z sukcesem sprzedaży biznesów marketingowych we wrześniu br. Poza dynamicznie rosnącym software housem Fabrity (spółka zależna), w portfolio notowanej na GPW Fabrity Holding pozostaje też PerfectBot - czatbot nowej generacji, który obecnie komercjalizuje nową wersję produktu opartego na rozwiązaniach AI - model językowy OpenAI (ChatGPT).

Grupa Fabrity (do sierpnia 2023 roku Grupa K2) dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi w obszarach transformacji cyfrowej i marketingu digitalowego, oparte o zaawansowaną analitykę i tworzenie rozwiązań software. Działalność Grupy jest zdywersyfikowana - obok spółki holdingowej działają dwa segmenty operacyjne: software oraz spółka PerfectBot, w której Fabrity Holding posiada 50% udziałów. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

