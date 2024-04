"Składając wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect dotrzymaliśmy obietnicy złożonej inwestorom, którzy są z nami od 2021 roku. Dziękujemy im za zaufanie i wiarę w rozwój Green Zebras. Przygotowaniom do zaplanowanego na ten rok giełdowego debiutu towarzyszą intensywne prace w zakresie poszerzenia oferty dla sektora spożywczego oraz rozpoczęcia produkcji w standardzie GMP" - powiedziała Pawlus-Czerniejewska, cytowana w komunikacie.

"Zgodnie ze strategią rozwoju producent wysokiej jakości ekstraktów roślinnych szykuje się do rozpoczęcia działalności w branży farmaceutycznej. Green Zebras planuje najpóźniej w 2025 roku uzyskać certyfikat GMP (Good Manufacturing Practice). Uzyskanie statusu wytwórcy zwiększy przewagę konkurencyjną spółki oraz umożliwi wykorzystanie wytwarzanych materiałów wyjściowych do produkcji suplementów oraz produktów leczniczych, potwierdzając tym samym ich najwyższą jakość. Proces certyfikacji trwa średnio od 12 do 18 miesięcy" - czytamy w komunikacie.

Spółka planuje, że pierwszą rośliną, z której w warunkach GMP będzie wytwarzany ekstrakt jako materiał wyjściowy, będzie rumianek. Po uzyskaniu certyfikatu rozszerzenie zakresu wytwarzania ekstraktów na inne rośliny w przyszłości będzie objęte już krótszym procesem certyfikacji, podano także.

"Aktualnie w portfolio spółka posiada już ponad 40 ekstraktów, w tym m.in.: zioła takie jak rumianek, kozłek lekarski, mniszek lekarski, chmiel, tymianek, serdecznik i arcydzięgiel; owoce, np. tamaryndowiec i bez czarny; rośliny adaptogenne, np. ashwaghadha, gotu kola, cytryniec chiński i tarczyca bajkalska; grzyby, np. soplówka jeżowata oraz konopię siewną. Green Zebras działa w modelu usługowym - oferuje odbiorcom ekstrakty roślinne, jak również wsparcie w procesie tworzenia nowych produktów: od etapu recepturowania, poprzez tworzenie prototypów, ich testowanie, a następnie produkcję" - wyjaśniono w materiale.

Ekstrakty roślinne to wyciągi zawierające substancje czynne o pożądanych właściwościach, które ekstrahuje się z tkanek roślin w drodze specjalistycznej obróbki. To zdrowa alternatywa dla składników syntetycznych lub chemicznych. Ze względu na rosnące wykorzystanie ekstraktów do produkcji naturalnych produktów do pielęgnacji skóry, higieny osobistej i kosmetyków oraz coraz szersze wykorzystanie w branży spożywczej, m.in. na potrzeby produktów wegańskich, rynek ekstraktów roślinnych dynamicznie się rozwija, podano także.

"Status realizowanych przedsięwzięć oraz plany rozwoju w poszczególnych sektorach zaprezentujemy 20 maja w naszej przestrzeni produkcyjnej we Wrocławiu podczas Dnia Inwestora" - podsumowała prezes.

Green Zebras to spółka technologiczna, która dysponuje nowoczesną linią produkcyjną do pozyskiwania ekstraktów. Oferuje kompleksowe usługi w zakresie projektowania, komponowania i produkcji ekstraktów. Poza produkcją kontraktową ekstraktów oraz produkcją white label zajmuje się doradztwem technologicznym i usługami dla firm technologicznych. Green Zebras działa w ramach ekosystemu startupów związanych z grupą Kvarko, do której należą m.in.: spółka Bioceltix (notowana na rynku głównym GPW), QNA Technology czy Farm Innovations.

