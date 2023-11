Green Zebras planuje emisję akcji w ramach oferty publicznej, podała spółka. Pozyskany kapitał zostanie przeznaczony na zwiększenie skali działalności biznesu poprzez rozwój portfela produktowego, zwiększenie sprzedaży oraz certyfikację w segmencie farmaceutycznym. W przyszłym roku spółka planuje złożyć wniosek na GPW i ubiegać się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect.

"Stworzyliśmy bardzo solidne fundamenty do dalszego rozwoju, a zainteresowanie naszymi produktami potwierdza słuszność przyjętej przez nas strategii rozwoju. W IV kw. 2022 r. rozpoczęliśmy produkcję, a w II kw. tego roku uzyskaliśmy status zakładu spożywczego, co pozwoliło nam zwiększyć zakres i poszerzyć charakter świadczonych usług. Dzięki unikalnemu know-how oraz najwyższej jakości linii produkcyjnej szybko pozyskaliśmy pierwszych klientów - także z zagranicy - którzy doceniają naszą jakość i efektywność, jak również elastyczność produkcyjną. Wykorzystując nasze unikalne metody ekstrakcji, mamy potencjał i ambicję, by poza branżą spożywczą i kosmetyczną w niedalekiej przyszłości wejść z naszą ofertą również do branży farmaceutycznej" - powiedziała prezes Green Zebras Ewelina Pawlus-Czerniejewska, cytowana w komunikacie.

Ekstrakty roślinne zawierają substancje czynne o pożądanych właściwościach, które ekstrahuje się z tkanek roślin w drodze specjalistycznej obróbki. To zdrowa alternatywa dla składników syntetycznych lub chemicznych stosowanych w np. w kosmetyce czy farmakologii, wskazano w materiale.

"Aby móc w pełni wykorzystać nasz technologiczny i biznesowy potencjał, postanowiliśmy pozyskać kapitał od inwestorów, który chcemy przeznaczyć na zwiększenie skali działalności. Decyzję o emisji akcji podjęliśmy mając do dyspozycji solidne zasoby w postaci kardy specjalistów oraz dostępnej technologii, dzięki czemu stale umacniamy naszą pozycję konkurencyjną w branży. Liczymy, że dzięki zwiększeniu skali i zakresu naszej produkcji w przyszłym roku będziemy mogli w pełni wykorzystać sprzyjające otoczenie rynkowe. W naszych planach jest również złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect w 2024 roku" - podsumował członek zarządu Green Zebras Tomasz Stuczyński.

Spółka Green Zebras działa w ramach ekosystemu startupów związanych z grupą Kvarko, do której należą m.in.: spółka Bioceltix (notowana na rynku głównym GPW), QNA Technology czy też Farm Innovations.

Green Zebras to polska spółka technologiczna produkująca wysokiej jakości ekstrakty roślinne z ziół, konopi, grzybów, owoców i przypraw. Oferuje kompleksowe usługi w zakresie projektowania, komponowania i produkcji ekstraktów. W swojej ofercie posiada wysokiej jakości ekstrakty płynne (maceraty, nalewki, ekstrakty), gęste (tzw. dry extracts) oraz suche (liofilizaty). Green Zebras poza produkcją kontraktową ekstraktów oraz produkcją white label zajmuje się doradztwem technologicznym i usługami dla firm technologicznych.

