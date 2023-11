Green Zebras rozpocznie przyjmowanie zapisów na akcje w ramach oferty publicznej we wtorek, 14 listopada, br. o godz. 10:00, a cena emisyjna akcji serii D wynosi 20 zł za każdą akcję, podała spółka.

Spółka planuje pozyskać do 3,5 mln na zwiększenie skali działalności biznesu, a w przyszłym roku planuje ubiegać się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect.

Zapisy będą przyjmowane w ramach pierwszej transzy za pośrednictwem Platformy Ofert Publicznych prowadzonej przez Dom Maklerski INC SA do 6.12.2023 r. godz. 15.00, zaś do 12.12.2023 r. godz. 16:00 realizowane będą mogły być zapisy w ramach transzy uzupełniającej, podano.

Spółka wskazała, że emisja akcji ma na celu umożliwienie rozpoczęcia działalności w branży farmaceutycznej, rozwój sprzedaży, w tym pozyskanie kontrahentów zagranicznych lub ekspansję na nowe rynku i, wykorzystanie nowych substancji czynnych pochodzenia roślinnego oraz wzmocnienie zaplecza technologicznego. Zgodnie z założeniami środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone m.in. na: wyposażenie do produkcji na potrzeby rynku farmaceutycznego (w systemie GMP) oraz jego wdrożenie oraz zakup dodatkowej aparatury pozwalającej zwiększyć moce produkcyjne. Spółka planuje także poszerzyć ofertę produkcji w modelu white label.

"Produkujemy wysokiej jakości ekstrakty roślinne na przykład na potrzeby branży spożywczej i kosmetycznej, a ich jakość przyciąga kolejnych klientów, także z zagranicy. Wykorzystując nasze unikalne metody przetwórstwa roślin mamy potencjał i ambicję, by w niedalekiej przyszłości wejść z naszą ofertą również do branży farmaceutycznej, która da nam nieporównywalnie większe możliwości rozwoju. W tym celu będziemy m.in. poszerzali linię produkcyjną oraz ubiegali się w przyszłym roku o status wytwórni substancji czynnej. Również w przyszłym roku planujemy złożyć wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect. Jesteśmy dobrze przygotowani technologicznie i biznesowo, by wykorzystać sprzyjające nam otoczenie rynkowe i rosnące zainteresowanie ekstraktami roślinnymi wysokiej jakości" - powiedziała prezes Green Zebras dr inż. Ewelina Pawlus-Czerniejewska, cytowana w komunikacie.

Dzięki posiadanej własnej technologii pozyskiwania substancji aktywnych pochodzenia naturalnego oraz nowoczesnej linii produkcyjnej do pozyskiwania ekstraktów, spółka oferuje kompleksowe usługi w zakresie projektowania, komponowania i produkcji ekstraktów. Aktualnie w portfolio spółki znajduje się już ponad 40 ekstraktów, pozyskiwanych m.in. z: rumianku, goździkowca, mniszka lekarskego, chmielu, tymianku, serdecznika, lawendy, soplówki jeżowatej, gotu koli, konopi siewnej, cytryńca chińskiego, ashwagndhy. Green Zebras prowadzi także działalność w zakresie przetwórstwa konopi włóknistych - jako jedna z pierwszych spółek w Polsce otrzymała zgodę Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie, przerabianie i przetwarzanie konopi włóknistej, podano także.

"Stale umacniamy naszą pozycję konkurencyjną w branży. Zbudowaliśmy doskonały zespół, uruchomiliśmy produkcję, uzyskaliśmy status zakładu spożywczego i jesteśmy gotowi do zwiększania skali i zakresu naszej produkcji. W przyszłym roku, dzięki środkom pozyskanym z emisji akcji serii D, planujemy m.in. zakup wyposażenia i dostosowanie do produkcji w systemie GMP (Good Manufacturing Practice, Dobra Praktyka Wytwarzania) oraz wdrożenie w tym standardzie pierwszego procesu. Chcemy rozwijać się na rynku substancji farmaceutycznych i wdrażać do produkcji kolejne substancje czynne, wykorzystując nasze wcześniejsze doświadczenia, na przykład związane z konopiami, i mieć możliwość pracy także z substancjami kontrolowanymi. Jest wiele ciekawych roślin, ziół i grzybów, które mają potencjał do wykorzystania w medycynie, a kolejne kraje otwierają się na ich dopuszczenie do stosowania" - wyjaśnił członek zarządu Green Zebras prof. dr hab. inż. Tomasz Stuczyński.

Spółka podkreśliła, że ze względu na rosnące wykorzystanie ekstraktów do produkcji naturalnych produktów m.in. do pielęgnacji skóry, higieny osobistej i szerokiej gamy kosmetyków oraz coraz szersze wykorzystanie ich w branży spożywczej, m.in. na potrzeby produktów wegańskich, rynek ekstraktów roślinnych dynamicznie się rozwija. Motorem napędowym jest również sektor farmaceutyczny. Ekstrakty roślinne to bowiem zdrowa alternatywa dla składników syntetycznych lub chemicznych stosowanych w farmacji, a rosnące zapotrzebowanie na ekstrakty roślinne ze strony tego sektora - wynikające z rosnących kosztów produkcji leków konwencjonalnych i związanych z nimi skutków ubocznych - zwiększa tempo rozwoju branży producentów ekstraktów. Globalnie rynek osiągnął wartość 34,4 mld USD w 2022 r., a do 2027 r. ma osiągnąć wartość 61,5 mld USD (CAGR 12,3%; dane za: Plant Extracts Market, Markets and Markets Report, USA, 2022), podano.

Spółka Green Zebras działa w ramach ekosystemu startupów związanych z grupą Kvarko, do której należą m.in.: spółka Bioceltix (notowana na rynku głównym GPW), QNA Technology czy też Farm Innovations.

Green Zebras to polska spółka technologiczna produkująca wysokiej jakości ekstrakty roślinne z ziół, konopi, grzybów, owoców i przypraw. Oferuje kompleksowe usługi w zakresie projektowania, komponowania i produkcji ekstraktów. W swojej ofercie posiada wysokiej jakości ekstrakty płynne (maceraty, nalewki, ekstrakty), gęste (tzw. dry extracts) oraz suche (liofilizaty). Green Zebras poza produkcją kontraktową ekstraktów oraz produkcją white label zajmuje się doradztwem technologicznym i usługami dla firm technologicznych.

